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iOS 11 блокирует приложения, которые используют геопозицию в фоне. Твой ход, Uber

07.06.2017 10:50 3

На презентации iOS 11 были показаны ключевые изменения в улучшении работы операционной системы, но многие функции так и оказались за кадром.

Вот одна из полезных особенностей — настройка безопасности, которая позволяет ограничить работу приложений использующих данные о вашем местоположении даже, когда вы этим приложением не пользуетесь. Примеров таких программ много, UBER – сервис такси, который отслеживает ваше месторасположение.

В адрес таких приложений сыпалось много критики, о том, что они собирают данные о передвижении пользователей даже тогда, когда человек не использует программу. Кто-то беспокоится о конфиденциальности, но не только в этом проблема. Время автономной работы устройства так же уменьшается на глазах.

В iOS 11 эта проблема решается обычной системной настройкой, раньше она была доступна только для разработчиков, а все пробы ограничить работу геопозиции в фоне заканчивались лишь полным запретом на использования геопозиции приложения. Теперь это не проблема.

Вот так выглядели настройки ограничения геолокации для Uber в iOS 10.

iOS 11 блокирует приложения, которые используют геопозицию в фоне. Твой ход, Uber

А вот, что добавилось в iOS 11. Удобно? Ещё как удобно и справедливо.

iOS 11 блокирует приложения, которые используют геопозицию в фоне. Твой ход, Uber

Уже сейчас, каждый может загрузить iOS 11 beta на своё устройство по нашей инструкции, а при необходимости откатиться обратно. Так же рекомендую почитать наш материал про iOS 11 и ключевых изменениях в операционной системе.

Источник

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