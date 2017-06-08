Apple представила новый царь-компьютер. Он красив и хорош собой, неприлично мощный, а ещё у него весёлый ценник. Apple оценила в $4 999 эту рабочую машинку. Как обычно, знатоки и ценители компьютерного железа тут же набежали в комментарии и заявили, соблюдая традиции, что за такие-то деньги можно взять и собрать ну такой мощный агрегат, что Apple будет нервно курить в сторонке, куда уж ей.

Напомню характеристики Apple iMac Pro

27-дюймовый 5K экран с поддержкой профиля P3

8-ядерный Intel Xeon, можно проапгрейдить процессор до 18-ядерного

32 ГБ 2666MHz DDR4 ECC оперативной памяти, можно увеличить до 128 ГБ

1 ТБ PCIe SSD, можно увеличить до 4 ТБ SSD

графика AMD Radeon Pro Vega 56 с 8 ГБ памяти HBM2, возможен апгрейд до Vega 64, 16 ГБ

10GbE Ethernet

4x Thunderbolt 3 (USB-C)

4x USB 3.0

Wi-Fi 802.11ac с Bluetooth 4.2

Front 1080p FaceTime HD camera

SDXC слот с поддержкой UHS-II

стереодинамики с 4 микрофонами, 3,5 мм разъём

камера FaceTime

Жирные характеристики, что тут скажешь. Apple на презентации отметила, что такая система с аналогичными характеристиками, но от другого производителя обойдётся дороже, например, HP запросит уже $7 000. Почувствуйте разницу, как говорится, но Apple никогда не выпускала ничего дешёвого. Это подтвердят и фанаты марки, и хейтеры.

Получился моноблок, который потянет игры, пригодится для моделирования дополненной реальности, графики, да чего угодно.

Но всё относительно. Если взять и собрать отдельный компьютер из таких же компонентов, что же получится тогда? Может, самосбор окажется ещё дешевле?

Сказано, сделано, любопытные ребята собрали свой набор компонентов, вышла сумма $4686.71:

CPU: Intel — Xeon E5-2620 V4 2.1GHz 8-Core Processor ($408.99)

CPU Cooler: NZXT — Kraken X62 Liquid CPU Cooler ($158.99)

Motherboard: Asus — X99-E-10G WS SSI CEB LGA2011-3 Motherboard ($649.00)

Memory: Crucial — 32GB (1 x 32GB) Registered DDR4-2133 Memory ($253.81)

Storage: Samsung — 960 EVO 1TB M.2-2280 Solid State Drive ($479.99)

Video Card: Zotac — GeForce GTX 1080 Ti 11GB Founders Edition ($678.99)

Case: Silverstone — TJ04B-EW ATX Mid Tower Case ($151.90)

Power Supply: SeaSonic — PRIME Titanium 1000W 80+ Titanium Certified Fully-Modular ATX Power Supply ($242.89)

Operating System: Microsoft — Windows 7 Professional ($134.99)

Monitor: LG — UltraFine 5K Display 60Hz Monitor ($1299.95)

Other: ASUS Model ThunderboltEX 3 Expansion Card ($69.99)

Keyboard: Apple — MB110LL/B Wired Standard Keyboard ($49.00)

Mouse: Apple — MB829LL/A Bluetooth Wireless Laser Mouse ($79.99)

Speakers: Logitech — Z130 5W 2ch Speakers ($18.99)

Card reader: Kingston — Digital MobileLite G4 USB 3.0 card reader ($9.24)

Экономия по сравнению с готовым решением от Apple составила всего $313, и это не считая услуг по сборке.

Главный плюс самосбора — можно выбрать те компоненты, какие хотите, вдобавок, получаете возможность апгрейда, тогда как на iMac кроме оперативной памяти ничего не поменяете сами.

Весьма дорогим компонентом оказался монитор LG, он обошёлся сборщикам в $1 300. Но 5K монитор — удел профессионалов, кому же ещё он нужен? Так что любители могут взять вариант попроще и подешевле, 4K-монитор станет более практичной покупкой, но это уже вопрос вкуса и предпочтений. И главное, финансовых возможностей.

Подытоживая, скажу, что геймеры, конечно, выберут самостоятельно подобранные конфигурации, это будет практичнее. Но задача была показать, что наценка Apple за сборку, компоненты, гарантию, отлаженную работу всей системы не так уж и велика, поэтому укорять бренд в том, что компания бесстыдно наживается на покупателях технологичного продукта, глупо.

Источник: Pcgamer

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