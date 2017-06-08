Думаю, у многих при просмотре кейноута WWDC возник вопрос – какую такую коробочку для внешних видеокарт показывает Apple? Почему именно ее и где ее купить? Ответ очень простой – купить можно на сайте Apple, правда, в том случае если вы разработчик под MacOS из Европы, Австралии или США.

Sonnet EGFX Breakaway Box, а именно так называется та самая внешняя коробка для карт, входит в состав “External Graphics Development Kit”, который также включает видеокарту AMD Radeon RX 580 8GB, хаб на 4 USB-A порта и промокод на приобретение HTC Vive со скидкой 100 долларов. Всё это всего за 599 долларов.

Apple в рамках заботы о разработчиках практически не зарабатывает на этом комплекте, по крайней мере, если брать розничные цены. Breakaway Box с блоком питания на 350 ватт обойдется вам в 300$, RX580 8Gb 250$ в лучшем случае, в реальности 300$ и больше, плюс хаб от Belkin еще 50$. Промокод в подарок. Неожиданная щедрость от купертиновцев!

Набор доступен к заказу по этой ссылке.

Но если вы не разработчик, а внешнюю видеокарту подключить хочется, Sonnet EGFX Breakaway Box действительно один из лучших вариантов на рынке, который совместим не только с картами AMD, но и с Nvidia, включая 10ю серию. Breakaway Box умеет одновременно выводить изображение на экран ноутбука и на внешние мониторы, которые подключены к выходам видеокарты, а на такое способны далеко не все схожие решения.

В версии на 350 ватт два разъема питания для видеокарты на 8 и 6 пинов, GTX 1080 поставить не получится.

На ноутбук Sonnet EGFX отдает всего 15 ватт, и для того чтобы он не разряжался, придется держать его на зарядке.

Позже, в третьем квартале, появится и версия на 550 ватт, вот в ней будет два 8-пиновых разъема для питания видеокарты, а на ноутбук будет отдаваться уже до 87 ватт, что как раз равняется мощности комплектного зарядного устройства для Macbook pro.

Конкурирующее решение Razer Core обойдется в 500$. Да у него блок питания на 500 ватт, встроенный гигабитный ethernet и 4 порта USB, но во-первых, 200$ разницы, а во-вторых, 200$ разницы — это 200$.

Мне коробки для внешней видеокарты казались довольно сомнительным приобретением, но теперь в свете того, что Apple не против, а ЗА их использования и возможно даже каким-то образом оптимизирует под них Mac OS… лишь отсутствие лишних 700$ на комплект коробка-монитор-видеокарта останавливает меня от покупки.

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