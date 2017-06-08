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Новый чехол от Mophie зарядит Galaxy S8 и iPhone 7 без проводов

08.06.2017 11:00 21

Беспроводные зарядки для дома, офиса и автомобиля – не новость. Чехлы с дополнительными аккумуляторами тоже все уже видели. У каждого из этих решений есть свои недостатки.

Беспроводная зарядка в итоге приводит вас к проводу, её ведь куда-то надо вставлять. Чехол-аккумулятор всегда с собой, но его внешний вид и размеры оставляют желать лучшего. Mophie решили эту проблему, создав чехол с пристегивающейся батареей, которая заряжает смартфон без проводов.

Новый чехол от Mophie зарядит Galaxy S8 и iPhone 7 без проводов

Сел Galaxy S8 или iPhone 7? Подсоединили аккумулятор к фирменному и аккуратному чехлу, зарядились и сняли батарейку. В итоге и смартфон заряжает без проводов и внешний вид не страдает.

Чехол называется Mophie Charge Force case, а батарейка Power Station mini. Крутизна в том, что вы можете купить себе несколько таких аккумуляторов и носить собой в сумке или кармане необходимое количество этих «зарядов». Объем одного аккумулятора 3000 mAh и тут в выигрыше iPhone, так как даже у iPhone 7 Plus объем батареи не превышает этой отметки, в отличие от Samsung Galaxy S8, у которого аккумулятор на 3500 mAh

Цена чехла $49, аккумулятор на магнитном креплении стоит тоже $49. Интересное решение, за не малые для нашего рынка деньги. Но в качестве исполнения и долговечности аксессуаров от Mophie сомнений нет.

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Что за тайная коробка Apple?
Новый чехол от Mophie зарядит Galaxy S8 и iPhone 7 без проводов
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