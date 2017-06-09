На минувшей WWDC Apple обновила линейку iMac, показала топовый iMac Pro, но как будто позабыла про Mac Pro, короля компьютеров. Возможно, iMac Pro настолько мощный, что альтернативу ему и не хочется искать. Зачем что-то выбирать, если есть уже готовое решение из коробки, не надо покупать монитор, нет муки с кучей проводов, iMac на столе смотрится аккуратно, тем более в таком роскошном чёрном цвете.

Некоторые скажут, что Apple вообще забила на Mac Pro, который уже 4 года в одном и том же дизайне. Объективности ради скажу, что этой весной Mac Pro пережил реновацию – он получил железо помощнее. К слову, Apple намекнула, что работает над новым Mac Pro в начале апреля.

Это будет Mac с модулями, удобное решение для наших самых требовательных пользователей. Мы будем продавать его в комплекте с новым монитором. В этом году не ждите обновлений, работа над новым компьютером займёт больше года. Пока же мы обновим Mac Pro, он останется таким же внешне, но начинка будет современнее. Теперь покупатели получат более производительные решения за те же деньги.

Филипп Шиллер, старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple

Apple решила сделать Mac Pro модульным, это хорошо? Вопрос относительный, поскольку пока ничего конкретного о нём не знаем, что это будут за модули и сколько они будут стоить. Учитывая, что комплект оперативной памяти у Apple для iMac стоит столько, что можно купить точно такой же самому, так ещё и сдача останется, рассчитывать на щедрость не приходится.

Сама концепция Mac Pro 2013 года оказалась неудачной. Apple верила, что две небольших видеокарты в маленьком корпусе — это будущее, но ошиблась. Идея не выстрелила, с инженерной точки зрения Mac Pro — шедевр, но знакомые пользователи были в ужасе от этой мелкой штуки, не похожей на привычный системный блок, старый Mac Pro мало кто захотел менять. Теперь Apple исправляет ошибки прошлого, если идёт речь о модульности, то вряд ли снова она ограничится миниатюрной конструкцией.

Кроме нового Mac Pro готовит Apple и новый монитор. Фирменные дисплеи Apple нужны покупателям, не спорю, что есть и другие альтернативы, можно подобрать варианты у LG, Samsung, Dell, Acer. Но Apple 10-15 лет назад ещё выпускала «железо», потом она постепенно начала душить бесперспективные направления. А жаль.

Правда, ждать новинку ещё долго. На презентации iMac Pro сообщили, что появится он лишь ближе к рождественским праздникам, ну а Mac Pro, судя по предыдущим намёкам Apple, приедет в магазины лишь в 2018 году, не раньше.

Что получается: весной Apple устроила небольшую встречу, объяснила избранным журналистам, что следит за откликом у народа и не планирует «забивать» на Mac Pro. Новинка будет интересной, но её нужно дождаться, она оправдает ожидания профи. Так можно вкратце описать посыл Apple.

Зачем тогда нужен Mac Pro? Возможность апгрейда, это раз, второй момент — он будет ещё мощнее и производительнее. Трудно представить задачу, с которой не справится iMac Pro в офисе, но мало ли, какие у людей бывают запросы.

Источник: TNW

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