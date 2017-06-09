Несколько дней подряд люди обсуждают новую социальную сеть Nimses, которая к слову, не такая уж и новая, но заговорили о ней именно сейчас.

Что такое Nimses?

Nimses — социальная сеть, в которой мерилом успеха является виртуальная валюта — «нимы». Ним зарабатывается двумя способами: реально проведённым временем в социальной сети и действием других пользователей в отношении к вам, обычно это называют «лайком». Один «ним» равняется одной реальной минуте жизни.

Вы создаёте контент, если аудитории нравится ваше творчество — она может поддержать вас «нимом», тут сразу вступает в действие человеческий фактор, по сути пользователи отдают вам свои деньги, которые в свою очередь являются ещё и реально прожитыми минутами времени. Ничего не напоминает? Сразу вспоминаем книгу и одноименный фильм «Время».

Получается, если в обычной социальной сети блогер или знаменитость просто собирает внимание аудитории и лайки, то в Nimses этот человек накапливает «криптовалюту». И одновременно кто-то осознанно отдаёт свои виртуальные деньги, заработные в прямом смысле слова прожитым временем. Своего рода реинкарнация «donate».

Зачем это все?

А теперь главный вопрос, зачем людям тратить своё время на подобные игры? Создатели Nimses предполагают, что эта криптовалюта сможет выйти за рамки социальной сети, пригодится при расчётах в магазинах и покупках товаров. Как, когда и у кого — четкого ответа нет.

А тут прослеживается аналогия с 3-м сезоном сериала Чёрное Зеркало. Там общество будущего показано в сюрреалистичной картине, где рейтинг человека в социальной сети влияет на его жизнь и материальное положение в обществе. Рейтинг высокий — кушаешь хорошо, можешь позволить себе нормальное жильё, достойный круг общения с такими же людьми как и ты, но ни в коем случае не ниже рейтингом. И добывать виртуальный рейтинг приходится в реальной жизни. Прям как если бы оценка водителя в UBER являлась его непосредственным заработком.

В чем трудность?

Nimses — это трудно. Трудно для восприятия. Возможно, современному поколению и «зайдёт» эта космическая история с добычей криптовалюты вызовом положительных эмоций у масс в социальной сети, но даже это не самое трудное. Много вопросов и головоломок. Вот вам краткая цитата создателя Nimses в одном из YouTube-шоу: «… представьте себе, что вы приходите в кафе и покупаете кофе за «нимы» заработные два года назад не вами…» Получается какая-то смесь социальной сети, пирамиды, донатов и ещё кучи-кучи всего.

Если не брать во внимание концептуальную сложность, сама соцсеть сделана хорошо, выглядит современно, а тот факт, что о ней заговорили сплошь и рядом, уже даёт понять, что ребята из Киева сделали что-то интересное и нашли средства для пиара.

Сейчас в социальных сетях люди делятся промокодами и приглашениями в Nimses, используя который можно начать свою жизнь в новом виртуальном пространстве не с пустыми карманами. Скажу так, попробовать стоит ради «галочки». В сети появляется много громких заголовков, что Nimses — это провал.

Я не берусь судить провал этой социальной сети, ведь в нашей жизни может произойти, что угодно. Кто мог подумать, что биткоин будет стоить больше $2000? Быть может и завтра мы проснемся с мыслью «вот дурак, надо было «нимы» зарабатывать». Поэтому просто с интересом наблюдаем со стороны, чем закончится вирусный эффект и неплохой информационный старт проекта.

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