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Биткоин: все, что нужно знать новичку

10.06.2017 0:31 9

Биткоин — это вид криптовалюты или электронно-виртуальный вариант денежных знаков не имеющий бумажного или монетного воплощения. Важное отличие биткоина от бумажной валюты в том, что у биткоина нет никакого физического проявления как у привычных денег (банкнот, карт, монет). Все операции и переводы происходят непосредственно от владельца к владельцу без посредников и комиссий с помощью программ, установленных непосредственно на компьютерах пользователей криптовалюты.

Важнейшими преимуществами биткоинов по сравнению с другими валютами являются:

  • Децентрализация, независимость системы от банков и государственных служащих.
  • Анонимность пользователей.
  • Открытость всех производимых транзакций.
  • Равноправие среди всех пользователей и владельцев биткоин.
  • Сумма переводимых средств не имеет никаких ограничений.
  • Высокая безопасность переводов и хранения валюты на кошельке.
  • Возможность самостоятельного заработка биткоин — майнинга.

Биржи биткоинов

Биткоин биржа — это специальные сайты в сети Интернет, где совершаются всевозможные операции с криптовалютой. Можно произвести обмен, покупку или продажу электронной валюты. На сегодняшний день существует несколько крупномасштабных бирж криптовалюты:

  • EXMO;
  • LiveCoin;
  • CEXIO;
  • BTC-Trade.

Как совершить обмен биткоинов на другие криптовалюты

Биткоин легко можно обменять на другую электронную валюту. Чтобы совершить такую операцию проще всего обратиться за помощью к онлайн обменникам. Все они предлагают вывод по разному курсу. Обычно перевод осуществляется автоматически без участия оператора, но некоторые обменники бывают полуавтоматическими, также бывает и ручные (т.е. перевод только посредством оператора поддержки сервиса).

Сам обмен сделать легко, необходимо:

  • найти в списке интересующую пару криптовалют;
  • ввести запрошенные данные (номер биткоин кошелька, номер кошелька требуемой валюты и т.д.);
  • следовать появившимся инструкциям по безопасности (код подтверждения, код безопасности)
  • ожидать перевод биткоин в нужную электронную валюту.

Если у вас возникнут вопросы или трудности, то стоит обратиться в службу поддержки обменника. Например, https://100btc.kiev.ua/exchange_btc_p24uah5/ произвести обмен биткоинов на ресурсе можно быстро и безопасно, а техническая поддержка ответит на любые возникшие вопросы.

Как не ошибиться с выбором обменника

Выбор обменника напрямую зависит от надежности и сохранности биткоин во время перевода. Чтобы не ошибиться с выбором обменника, соблюдайте простые правила:

  1. Проведите мониторинг обменников в сети.
  2. Прочтите отзывы и рекомендации.
  3. Узнайте о бизнес-уровне обменника в других платежных системах.
  4. Поинтересуйтесь резервами нужной вам валюты для обмена, важно чтобы ее запасы были достаточными для перевода.
Биткоин: все, что нужно знать новичку
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