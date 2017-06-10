Биткоин — это вид криптовалюты или электронно-виртуальный вариант денежных знаков не имеющий бумажного или монетного воплощения. Важное отличие биткоина от бумажной валюты в том, что у биткоина нет никакого физического проявления как у привычных денег (банкнот, карт, монет). Все операции и переводы происходят непосредственно от владельца к владельцу без посредников и комиссий с помощью программ, установленных непосредственно на компьютерах пользователей криптовалюты.

Важнейшими преимуществами биткоинов по сравнению с другими валютами являются:

Децентрализация, независимость системы от банков и государственных служащих.

Анонимность пользователей.

Открытость всех производимых транзакций.

Равноправие среди всех пользователей и владельцев биткоин.

Сумма переводимых средств не имеет никаких ограничений.

Высокая безопасность переводов и хранения валюты на кошельке.

Возможность самостоятельного заработка биткоин — майнинга.

Биржи биткоинов

Биткоин биржа — это специальные сайты в сети Интернет, где совершаются всевозможные операции с криптовалютой. Можно произвести обмен, покупку или продажу электронной валюты. На сегодняшний день существует несколько крупномасштабных бирж криптовалюты:

EXMO;

LiveCoin;

CEXIO;

BTC-Trade.

Как совершить обмен биткоинов на другие криптовалюты

Биткоин легко можно обменять на другую электронную валюту. Чтобы совершить такую операцию проще всего обратиться за помощью к онлайн обменникам. Все они предлагают вывод по разному курсу. Обычно перевод осуществляется автоматически без участия оператора, но некоторые обменники бывают полуавтоматическими, также бывает и ручные (т.е. перевод только посредством оператора поддержки сервиса).

Сам обмен сделать легко, необходимо:

найти в списке интересующую пару криптовалют;

ввести запрошенные данные (номер биткоин кошелька, номер кошелька требуемой валюты и т.д.);

следовать появившимся инструкциям по безопасности (код подтверждения, код безопасности)

ожидать перевод биткоин в нужную электронную валюту.

Если у вас возникнут вопросы или трудности, то стоит обратиться в службу поддержки обменника. Например, https://100btc.kiev.ua/exchange_btc_p24uah5/ произвести обмен биткоинов на ресурсе можно быстро и безопасно, а техническая поддержка ответит на любые возникшие вопросы.

Как не ошибиться с выбором обменника

Выбор обменника напрямую зависит от надежности и сохранности биткоин во время перевода. Чтобы не ошибиться с выбором обменника, соблюдайте простые правила: