Биткоин: все, что нужно знать новичку
Биткоин — это вид криптовалюты или электронно-виртуальный вариант денежных знаков не имеющий бумажного или монетного воплощения. Важное отличие биткоина от бумажной валюты в том, что у биткоина нет никакого физического проявления как у привычных денег (банкнот, карт, монет). Все операции и переводы происходят непосредственно от владельца к владельцу без посредников и комиссий с помощью программ, установленных непосредственно на компьютерах пользователей криптовалюты.
Важнейшими преимуществами биткоинов по сравнению с другими валютами являются:
- Децентрализация, независимость системы от банков и государственных служащих.
- Анонимность пользователей.
- Открытость всех производимых транзакций.
- Равноправие среди всех пользователей и владельцев биткоин.
- Сумма переводимых средств не имеет никаких ограничений.
- Высокая безопасность переводов и хранения валюты на кошельке.
- Возможность самостоятельного заработка биткоин — майнинга.
Биржи биткоинов
Биткоин биржа — это специальные сайты в сети Интернет, где совершаются всевозможные операции с криптовалютой. Можно произвести обмен, покупку или продажу электронной валюты. На сегодняшний день существует несколько крупномасштабных бирж криптовалюты:
- EXMO;
- LiveCoin;
- CEXIO;
- BTC-Trade.
Как совершить обмен биткоинов на другие криптовалюты
Биткоин легко можно обменять на другую электронную валюту. Чтобы совершить такую операцию проще всего обратиться за помощью к онлайн обменникам. Все они предлагают вывод по разному курсу. Обычно перевод осуществляется автоматически без участия оператора, но некоторые обменники бывают полуавтоматическими, также бывает и ручные (т.е. перевод только посредством оператора поддержки сервиса).
Сам обмен сделать легко, необходимо:
- найти в списке интересующую пару криптовалют;
- ввести запрошенные данные (номер биткоин кошелька, номер кошелька требуемой валюты и т.д.);
- следовать появившимся инструкциям по безопасности (код подтверждения, код безопасности)
- ожидать перевод биткоин в нужную электронную валюту.
Если у вас возникнут вопросы или трудности, то стоит обратиться в службу поддержки обменника. Например, https://100btc.kiev.ua/exchange_btc_p24uah5/ произвести обмен биткоинов на ресурсе можно быстро и безопасно, а техническая поддержка ответит на любые возникшие вопросы.
Как не ошибиться с выбором обменника
Выбор обменника напрямую зависит от надежности и сохранности биткоин во время перевода. Чтобы не ошибиться с выбором обменника, соблюдайте простые правила:
- Проведите мониторинг обменников в сети.
- Прочтите отзывы и рекомендации.
- Узнайте о бизнес-уровне обменника в других платежных системах.
- Поинтересуйтесь резервами нужной вам валюты для обмена, важно чтобы ее запасы были достаточными для перевода.