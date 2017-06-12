На днях был в командировке, ехал поездом и чтобы скоротать время в дороге решил поиграть в продолжение великой мобильной игры. Monument Valley 2 сейчас доступна только в AppStore, по традиции Android платформа получит новинку позже.

Для тех, кто не знает, что такое Monument Valley и почему за эту игру стоит отдать $5, я сделаю небольшой вводный курс.

Momument Valley — это трёхмерная головоломка, которая появилась в 2014 году. Основанная на абстрактной механике и зрительном обмане, эта игра затягивает с первых секунд геймплея. Monument Valley можно назвать идеальным примером игр для мобильных устройств, кто-то пытается портировать опыт, накопленный на играх с консолей и ПК, выдавая каждый месяц неудобные для сенсорного управления шутеры, а есть компании, который понимают, что игровой процесс на смартфоне должен отличаться. Все должно быть сделано для удобства пользователя, минимум телодвижений при максимуме погружения в игровой процесс.

Первую часть Monument Valley купили почти 3 млн пользователей, сколько было скачано с торрентов и 4pda для Android вообще трудно вообразить.

До выхода Monument Valley 2 было две версии игры: оригинальная часть и дополнение Forgotten Shores.

Для разработчиков ustwo, платформа iOS является приоритетной, и это понятно почему, чуть больше 80% продаж приходится на iOS, несмотря на то, что устройств на Android гораздо больше.

Немного цифр: первая часть Monument Valley обошлась разработчикам в $852 000 и 55 недель работы. Дополнение Forgotten Shores стоило $549 000, а процесс работы над дополнением длился 29 недель. Основной костяк команды — 8 человек из Лондона.

Доход от продажи первых двух частей составил чуть больше 6 000 000 долларов. В первый день запуска игра принесла разработчикам 145 000 долларов.

Тут нет никаких «донатов», один раз купил и проходишь интересную историю, поданную под соусом невероятной графики, запутанных головоломок и чудной атмосферы. Звуки и музыка – это отдельный разговор. В Monument Valley нужно играть в наушниках, чтобы получить максимальное удовольствие от игры.

Что же изменилось во второй части игры? Все та же механика игры, та же гротескная и минималистичная графика, смотришь и диву даёшься. Нет никаких взрывов, «голливудских» спецэффектов. Но стоит начать распутывать очередной лабиринт и крутить объекты в мире Monument Valley, и это превращается для вас своеобразную терапию. Никакой «спиннер» не даст таких ощущений. Любой момент игры можно разобрать на скриншоты, и вы получите гарантированно крутую фотку для изображения рабочего стола.

Разработчики позаботились о сюжете. Тут он поверхностный, местами загадочный, но философский. Много витиеватых цитат и высказываний.

Самое важное изменение в игровом процессе – это присутствие сразу двух персонажей. История взросления и воспитания. Приключение матери и дочери, два параллельных пути, где двум близким и родственным душам приходится пробираться сквозь лабиринты. По сути, в игре показан жизненный путь, в котором мать старается присутствовать во всех циклах взросления ребёнка, передавать свой опыт, сама учится отпускать и находить себя в сюрреалистических уровнях, пробираясь сквозь уровни, которые сменяются своим внешним видом и стилем. Это и плоские абстракции, и минареты в восточном стиле. Каждый уровень – это определённое настроение и ассоциация. Смесь природы, космоса, архитектуры и волшебных миров.

Вся серия Momument Valley это игра, обзор которой очень трудно сделать, задача лишь передать вам свой восторг и эмоции, чтобы вы сами проверили все на собственном опыте.

Игра короткая, я прошёл её с первого раза. Затянула очень сильно. Если растягивать удовольствие, рассматривать декорации и сохранять скриншоты для своей собственной коллекции, то на игру может уйти часа два. У меня так и вышло, 73% заряда iPhone 7 Plus и игра пройдена.

В конце каждого уровня есть специальный «инструмент-скриншотилка», можно делать «кропы» без потери качества картинки и сохранять это все в галерею. Не пожалейте денег, обязательно купите этот шедевр, подобные проекты выходят крайне редко.

Купить Monument Valley 2 — ustwo Games Ltd

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