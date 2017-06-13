Кто-то смотрит E3 и радуется анонсам мощных консолей и новых игр для них, а кто-то, например я, радуется, как ребёнок, узнав о выпуске старой любимой игры в переиздании под наши реалии.

Последнее событие, которое «тронуло» меня – анонс от Blizzard с переизданием оригинального StarCraft. Игра должна появится к концу лета. Теперь ещё и Microsoft бьёт по слабым местам, напирая на ностальгию.

В рамках E3 Microsoft обнародовала данные о переиздании оригинальной серии Age Of Empires. Полное название игры Age of Empires Definitive Edition. Игра будет с обновлённой графикой, поддержкой 4К разрешения, мультиплеером, всё как полагается.

В этом году первой части «Эпохи Империй» исполнилось 20 лет, очень забавно осознавать, что многие читатели блогов и зрители YouTube сейчас вообще могут не понять о чем я, ведь игра вполне может быть старше, чем они сами.

Мне кажется это очень важное и показательное событие, если у Blizzard и Microsoft получится добиться успехов на поприще переизданий популярных игр для ПК, то можно ожидать новую волну манипуляций от разработчиков. Чего бы вы хотели увидеть в переиздании? Diablo II, Fallout или еще какую-то культовую игру?

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