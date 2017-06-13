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Подтверждено – Apple работает над системой самоуправления и не только авто…

13.06.2017 13:00 6

Вот и случилось признание. В своём интервью для Bloomberg, Тим Кук сказал, что Apple фокусируется на «автономной системе».

Что это значит? Это значит, что Apple делает акцент не на собственном автомобиле, а на программном обеспечении для самоуправляемых авто и для других целей.

«Мать всех проектов ИИ» – так Тим Кук назвал новую разработку Apple.

«Автономия — это что-то невероятно захватывающее для нас, и мы посмотрим, куда это нас приведёт. Мы не занимаемся разработкой отдельного объекта, мы просто поняли, что это основная и очень важная технология».

Интерес Apple к автономным транспортным средствам был абсолютно секретным проектом. Документы и патенты, которые всплывали то тут, то там, ясно намекали на плодотворную работу в этом вопросе. Компания наняла на работу больше 1000 инженеров, которые трудятся над Project Titan.

Кук заявил Bloomberg, что индустрия автомобилей созрела для разрушения и реинкарнации, и отметил, что технология самообслуживания — это всего лишь один из трёх «векторов перемен». Два других, по его словам, являются «каршейринг» и массовая электрификация.

Вот так, пока мы жмём плечами и не можем понять, что Apple делает в своих стенах, массово критикуем iPhone и новые Macbook, Apple работает над чем-то очень глобальным и, похоже, готовится к тому времени, когда новый смартфон, это просто универсальный пульт для управления всем вокруг.

Пока мы сравниваем iPhone и Galaxy, Apple старается и тут не упасть в грязь лицом, и «там» преуспеть во многом. Не возможно же всю жизнь жить и получать прибыль только с телефонов, когда-то этот «маскарад» закончится и нужно успеть накинуть на себя новую нарядную маску.

Источник

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Подтверждено – Apple работает над системой самоуправления и не только авто…
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