И снова массовый сбой у «МегаФон». Почему не ловит сеть?
Помните «чёрную пятницу» для абонентов «МегаФона», когда упала сеть, а пользователи негодовали по всей России? Сегодня абоненты жалуются на ту же самую ситуацию. Нет сети, не дозвониться, не проходят сообщения, не работает мобильный интернет и завязанные на него сервисы. Что это: сбой, опять подвел софт для оборудования, как в прошлый раз или что-то более существенное? Пока новостей на этот счёт нет, как узнаем, напишем.
Кто-нибудь, у кого не #Мегафон, сообщите этому оператору, что задолбал уже! Опять в Москве не работает(((
— Дмитрий Желнин (@Dmitry_Zhelnin) June 13, 2017
https://t.co/7ypTkvjTBb#МегаФон #сбой #связь #Москва #СанктПетербург #Самара #НижнийНовгород #Тула #Казань #Уфа #Саратов #Тольятти
— Александр Валеев (@AleksandrValeev) June 13, 2017
Мегафон опять упал #мегафон #живи #гдесвязь?
— Точка (@TochkaSpS) June 13, 2017
@megafonru опять упал Опять нет связи и инета. Сколько можно то? Уже начинает надоедать. #мегафон
— Maxim (@Madnezzm) June 13, 2017
Кто-нибудь потыкайте в #мегафон палочкой. Он там жив?
— Vladimir (@Sea_Fly) June 13, 2017
@megafonru это уже не смешно! что опять у вас случилось? кажется все таки пришло время покинуть вас… #мегафон #достал
— Милешка (@Mileshka_D) June 13, 2017
#мегафон центр Москвы, сети нет, только вчера денег кинула, а надо, наверное оператора менять(
— Елена Матвеева (@BoberVen) June 13, 2017
хотела позвонить бабушке, сказать что на обед приду. придется голодать. #мегафон
— mila (@starsofneptune) June 13, 2017
Опять #мегафон @megafonru не работает в Москве! Да что же это такое?
— Владислав Наганов (@naganoff_ru) June 13, 2017
#мегафон @megafonru нет сети и Интернета в Москве
— SvetTiD (@SvetTiDanshina) June 13, 2017
#мегафон Нижний Новгород , сети нет.
— Макс (@maxchubaka) June 13, 2017
Опять траблы с Мегафоном и Йотой #мегафонживи уже, а?! #мегафон
— Ярослав Авдеев (@BillyCostigan90) June 13, 2017
#Мегафон снова периодически падает и оживает.
Москва, Царицыно pic.twitter.com/XmJTUXlHqE
— Alexander Skvortsov (@ygyr4ik) June 13, 2017
#мегафон не работает в Красногорске… что происходит?
— Ярослав (@yar_assassin) June 13, 2017
Ну вот и всё, прощай #мегафон… Достал с отсутствием связи! Кто знает, к какому оператору лучше уйти?
— Обычный обыватель (@obivately) June 13, 2017