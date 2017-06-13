Помните «чёрную пятницу» для абонентов «МегаФона», когда упала сеть, а пользователи негодовали по всей России? Сегодня абоненты жалуются на ту же самую ситуацию. Нет сети, не дозвониться, не проходят сообщения, не работает мобильный интернет и завязанные на него сервисы. Что это: сбой, опять подвел софт для оборудования, как в прошлый раз или что-то более существенное? Пока новостей на этот счёт нет, как узнаем, напишем.

Кто-нибудь, у кого не #Мегафон, сообщите этому оператору, что задолбал уже! Опять в Москве не работает((( — Дмитрий Желнин (@Dmitry_Zhelnin) June 13, 2017

https://t.co/7ypTkvjTBb#МегаФон #сбой #связь #Москва #СанктПетербург #Самара #НижнийНовгород #Тула #Казань #Уфа #Саратов #Тольятти — Александр Валеев (@AleksandrValeev) June 13, 2017

Мегафон опять упал #мегафон #живи #гдесвязь? — Точка (@TochkaSpS) June 13, 2017

@megafonru опять упал Опять нет связи и инета. Сколько можно то? Уже начинает надоедать. #мегафон — Maxim (@Madnezzm) June 13, 2017

Кто-нибудь потыкайте в #мегафон палочкой. Он там жив? — Vladimir (@Sea_Fly) June 13, 2017

@megafonru это уже не смешно! что опять у вас случилось? кажется все таки пришло время покинуть вас… #мегафон #достал — Милешка (@Mileshka_D) June 13, 2017

#мегафон центр Москвы, сети нет, только вчера денег кинула, а надо, наверное оператора менять( — Елена Матвеева (@BoberVen) June 13, 2017

хотела позвонить бабушке, сказать что на обед приду. придется голодать. #мегафон — mila (@starsofneptune) June 13, 2017

Опять #мегафон @megafonru не работает в Москве! Да что же это такое? — Владислав Наганов (@naganoff_ru) June 13, 2017

#мегафон @megafonru нет сети и Интернета в Москве — SvetTiD (@SvetTiDanshina) June 13, 2017

#мегафон Нижний Новгород , сети нет. — Макс (@maxchubaka) June 13, 2017

Опять траблы с Мегафоном и Йотой #мегафонживи уже, а?! #мегафон — Ярослав Авдеев (@BillyCostigan90) June 13, 2017

#Мегафон снова периодически падает и оживает.

Москва, Царицыно pic.twitter.com/XmJTUXlHqE — Alexander Skvortsov (@ygyr4ik) June 13, 2017

#мегафон не работает в Красногорске… что происходит? — Ярослав (@yar_assassin) June 13, 2017

Ну вот и всё, прощай #мегафон… Достал с отсутствием связи! Кто знает, к какому оператору лучше уйти? — Обычный обыватель (@obivately) June 13, 2017

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