Разбираться с анонсами E3 еще будем весь год, игры выходят, игры переносят, игры потихоньку попадают на консоли и компьютеры и построить здесь какую-то «дорожную карту» тяжело. Ближе к концу лета вроде как выйдут DLC для Dishonored и Horizon. Будем играть!

В сентябре появится огромное дополнение для BF1 под названием «Во имя царя», да-да, добавили русскую армию, новые карты, оружие. Потом Call of Duty: WWII! Потом, почти в начале 2018-го года, выходит Far Cry! В этой заметке мне бы не хотелось распыляться а пройтись по самым интересным для меня лично анонсам мероприятия. За каждого «любимчика» готов отдать деньги прямо сейчас, а за WWII уже это сделал!

Мультиплеер Call of Duty: WWII

Тут можно просто смотреть и ОРАТЬ с первых секунд; во-первых, тут, как и в World War, на сцене появляется настоящий танк с пулеметом. Обычно в CoD доступ к технике мы получаем за серии убийств, интересно, как все будет организовано здесь. Живой движок, нет каких-то космических десантников с ранцами, «Гаранд», MP-40, «Кольты» в двух руках, кровь и саперная лопатка.

У классов отличается обмундирование и набор оружия, в трейлере мультиплеера показали огнеметчика, не совсем понятно, дадут ли управлять самолетом — в ролике есть и самолеты, и авианосец, и зенитные орудия, но пояснения, за что можно сесть, отсутствуют. Предполагаю, что многое здесь «для мебели», но, вне зависимости от это этого, поклонникам серии Call of Duty: WWII строго рекомендуется брать и проходить хотя бы сингл; я же очень рассчитываю на заводной кровавый мультиплеер. Напомню, игра выйдет уже скоро, до ноября осталось полгода. Доступ к бета-версии для оформивших предзаказ — чуть ли не в конце лета. И зомби тоже будут — в антураже ВОВ!

Ставить можно будет на все консоли, компьютеры и, вероятно, даже на утюги.

Дополнение Dishonored: Death of the Outsider

Спасибо Bethesda за наше счастливое детство, дополнение для Dishonored появится уже в сентябре на всех платформах, судя по трейлеру, можно смело убивать и не думать о последствиях. Играть предстоит за Билли Лерк; в ролике видим женскую версию Корво Аттано, раскладной удобный меч, немного магии и ловкости рук.

Зная Bethesda можно рассчитывать на увлекательное путешествие в знакомой вселенной, пропускать нельзя!

Персональный ад под названием Wolfenstein II: The New Colossus

Вообще, у Bethesda, на мой взгляд, была лучшая презентация, мало того, все показанные игры и DLC уже вот-вот придут к нам; уверен, вам понравился ролик Wolfenstein II: The New Colossus, ну так уже в конце октября можно будет играть! Мало того, необычен даже трейлер, это, скорее короткометражка, где замиксованы сладкие секунды АДСКОЙ бойни с помощью различных образцов вооружения, реклама телевизионных передач в США, побежденной Германией — то есть, это реально кто-то постарался снять коротенькие рекламные ролики из мира Wolfenstein — еще тут есть вставки из игры, и все это заставляет тут же оформить предзаказ и потирать ручки в предвкушении. И это необычно! Ведь у того же Far Cry 5 первый трейлер был обычный, сделан по всем канонам, в Bethesda же плюнули на канон и сделали отличное видео, что я уже пересмотрел раз пять или даже шесть.

Обратите внимание, у агента Бласковица есть невероятный и ни на что не похожий скафандр, форма солдат и офицеров рейха продумана, мрачный дизайн роботов и окружения наводит на мрачное желание поскорее освободить Америку от фашистского ига. Ждать осталось недолго, игра будет доступна для всех платформ.

«Скучная» Far Cry 5?

Собачка помогает, летчик стреляет, снайпер устраняет, ну и все в таком духе — наверняка помощников можно будет прокачивать, как сову в Primal, ну а все остальное очень напоминает прошлые части, только вместо Пейгана не менее жестокий проповедник. Вот два известных ролика, демонстрирующих игровой процесс.

Многие заранее разочаровались в Far Cry 5, я вам так скажу — за серией не следил, потом на два месяца пропал в четвертой части и облазил ее всю. Мимо прошла скучная Primal, забросил на половине прохождения, но вот пятая, вероятно, заставит хорошенько понажимать кнопочки на джойстике. Так что, не слушайте никого! Игра выходит в конце февраля следующего года на всех платформах.

Выход из метро Metro: Exodus

Интересно будет оценить соответствие гнетущей атмосферы в ролике в той игре, что мы видим в трейлере; боеприпасы не подсвечиваются, против паутины есть зажигалка, собаку можно убить одной стрелой а вот против медведя, видимо, поможет только хитрость. Чудно с ударением на «о».

Если Prey заставил вспомнить, что игры иной раз бывают сложными и нужно тут покрутить мозгой, то, вероятно, Metro: Exodus каждую минуту будет напоминать русскую поговорку «не все коту масленица». Игру показали на презентации Microsoft, но, вроде бы, для всех нужных консолей она тоже будет сделана; выходит в следующем году.

Напомню, что это пока только пять самых-самых любимчиков, про остальные анонсы потихоньку, помолясь, еще расскажем!

