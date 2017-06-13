Наступило лето, и улицу кроме привычных роллеров, велосипедистов и скейтеров заполонили люди на разнобразных гироскутерах, моноколесах и другом персональном электрическом транспорте. Эти ребята привлекают к себе внимание, бесшумно проносясь мимо, и со стороны выглядят довольными и счастливыми. Сейчас я расскажу, почему не стоит им завидовать, и почему я решил расстаться со своим гиробордом.

Причина первая и самая несущественная — обучение

Встать на гироборд и поехать легко. Минут двадцать и готово. Речь о базовом движении назад-вперед и поворотах. Но в реальном мире не покатаешься по плоскости, напоминающий стол. Бровки, выбоины, лежачие полицейские — все это становится проблемой. Можно попробовать форсировать препятствия ходом, но скорее всего, это приведет к тому, что ты просто вылетишь из “седла”. Возможно, даже сломаешь недешевый девайс или еще более дорогого себя.

Так что для полноценного перемещения по городу придется учиться, учиться и еще раз учиться.

На ютубе полно роликов с ребятами, которые вытворяют разные кунштюки, но думаю для того, чтобы подняться на этот уровень, потребуется убить далеко ни один гироскутер. Не вижу никакого смысла набивать себе шишки ради получения сомнительного удовольствия.

Причина вторая, основная — отсутствие особого удовольствия от процесса.

Уверен, вы пробовали кататься на гиробордах и, скорее всего, первые впечатления были свежи и необычны. Хоп, и ты легким наклоном тела направляешь себя в нужную сторону, фактически силой мысли регулируешь скорость…Неудивительно, что после короткого тест-драйва где-нибудь в парке многие решаются на покупку. Я после такого свой и купил. И теперь сижу пишу этот текст, не потому что мне за это платят, а от обиды.

Ибо после третей-четвертой поездки меня настигла скука.

Стоишь себе и едешь с относительно небольшой скоростью, останавливаясь перед каждой бровкой-кочкой-песочком. Нет адреналина как от спуска с крутой горки на лонгборде, нет гордости за себя, как на роликах просто потому, что ты стоишь на них и не падаешь. Ты можешь поехать куда угодно — думаешь, глядя на велосипед, дотянули до следующей зарядки, думаешь глядя на гироборд.

А поездив 20-30 с относительно небольшой скоростью, приходит боль.

Болят ноги от непривычной статической нагрузки, те самые ноги, благодаря которым я спокойно проезжаю 70-80 километров за раз на велосипеде.

Вот поэтому я не понимаю людей, которые пытаются ездить на работу по 15км на гиробордах. Зачем вы это делаете? Потому что это модно? Видите такого с утра, мысленно пожалуйте его — под улыбкой он скрывает боль. А еще на гироскутере отсутствие в наших городах съездов-заездов на тротуарах ощущается очень остро. Так остро, как если бы ты полз по улицам на животе.

Третья причина — невозможность спрогнозировать реальный пробег

На коробочке написано: 20-25 километров на одном заряде, а где-то там там под звездочкой, мелким шрифтом: при минимальной скорости и весе в 45 килограмм. Весишь 80 и едешь “на все деньги”? Может разрядиться и через 15 километров, ну а если на пути есть подъемы, то и за 7-8.

Не раз обычная прогулка по парку закончилась в самый неожиданный момент, а с гириком в руках сильно не погуляешь — весит 13 килограммов, грубо говоря, как велосипед. Вот только велосипед можно катить.

Пару раз мне повезло, и я погрузил аппарат на скейт девушки, и докатил до машины, но бывало, пёр на горбу пару километров.

Кстати, если девушка есть, то гироскутеров нужно два. Пробовали по-разному. Пешком — ей приходится бежать, на велосипеде очень медленно и скучно, скейт и ролики нормально, но приходится тянуть прицепом и батарея садится еще быстрее. Короче, чтобы не портить отношения придется покупать два.

Причина четвертая — низкая надежность.

Оговорюсь, речь пойдет о нижнем ценовом диапазоне “ноунеймовых” гириков, скорее всего, у Xiaomi или Kiwano с надежностью всё сильно луДше, но они и существенно дороже. Хотя у парочки моих знакомых с Xiaomi Ninebot Mini были проблемы с глюками гироскопа.

У меня один из многочисленных клонов Kiwano, причем судя по отзывам в интернете, ещё из качественных. Где-то после десятой поездки стало сложно удерживать равновесие, а чуть погодя на полной скорости вырубилось питание, и я продолжил движение вперед. Уже без скутера.

На сервисе к замене приговорили материнку и гироскоп. Окей, у меня ноунейм, но и Xiaomi не без греха, хоть и без внезапных отключений. Итого, техника довольно сложная и травмоопасная, а китайцы пока не до конца освоили ее производство.

Причина пятая — повышенное внимание окружающих.

Для кого-то пункт может оказаться плюсом, но для меня — однозначный минус. Не люблю контактировать с незнакомыми людьми, а на гироскутере это практически неизбежно. А сложно ли ездить, а сколько стоит, а удобно ли? — неизбежные вопросы на которые вы обрекаете себя купив гирик, по крайней мере в ближайшие год.

Причина шестая — отсутствие пользы для здоровья.

Пешая прогулка для меня — один из немногих шансов потратить хотя бы минимальное количество калорий и избежать атрофии нижних конечностей.

Единственная же физическая активность? связанная с гироскутером — наклоны для того? чтобы затянуть его на очередной поребрик. А ну и само-собой, когда прешь девайс после того как батарея села.

Надумали купить гироскутер, покатайтесь на нем в сумме хотя бы часа три, и если после желание купить не улетучилось, значит можно брать. У меня от гироборда осталась ощущение, как от тех самых бракованных шариков из анекдота — красиво со стороны, но не радует.

Персональный электротранспорт — это клево, но в тех случаях, когда речь идет о гибридах — электровелосипеды, электросамокаты. Хочешь — прикладывай усилия, а хочешь отдыхать — поезжай на электротяге. Катался на электрическом лонгборде — огонь. Гудит, ревет мчит на скорости 35 километров в час по прямой. Заехал на гору, а оттуда уже своим ходом.

А гироскутер — бездушный набор электромоторов и батарей для людей будущего, которым даже к холодильнику лень пройтись. Лично я таким быть не хочу. По крайней мере пока что.

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