Instagram удивляет количеством регулярных обновлений. Я слежу за площадкой пристально, так как отчасти для меня Instagram это хобби, которое переросло в отдельную работу. Съёмки, реклама, проекты и семинары по фотографии.

Как любой нормальный человек, я начинал с малого, публиковал глупости, фото еды и прочую «нечисть». С одной стороны хотелось бы очистить ленту от старого и стыдного контента, с другой стороны это всё-таки память, некоторые снимки остались только в ленте Instagram.

Новая функция «Архив», позволяет убрать выбранные вами фото из вашей ленты в отдельный раздел «Архив» который доступен только владельцу аккаунта.

Многие скажут, мол, легче просто удалить фото, но я не рекомендую резкие изменение и зачистку ленты. Каждая фотография несёт в себе немало информации для внутренних алгоритмов Instagram, ваши фотографии в сумме формируют статистику вашего аккаунта, они влияют на общий показатель вовлечённости аудитории и взаимодействия с вашими материалами. Сегодня это может быть не так важно, а вдруг завтра Instagram захочет внедрить новый алгоритм ранжирования материалов? Поэтому Архив — новый удобный инструмент.

Пользуйтесь и извлекайте выгоду из каждой функции. Ваш мобильный фотограф Лучков.

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