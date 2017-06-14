Новый iMac Pro пока что купить нельзя, Apple обещает начать продажи не раньше декабря этого года. Зато известна цена моноблока — базовая версия обойдётся в $ 4999, но это только начальная отметка, ведь возможности для апгрейда чуть ли не бесконечные: 18-ядерный процессор, 128 ГБ оперативки, SSD на 4 ТБ — всё это стоит дорого.

Apple пока не сказала, сколько будет стоить iMac в топе, но любопытные редакторы сайта ZDNet прикинули, во сколько обойдётся максимально навороченный iMac Pro. И вот что получилось.

Процессор

Apple не назвала точную модель процессора, ZDNet взяли для примера Xeon E5-2697 за $2 282, но учитывайте, что Apple за бесценок ничего не продаёт, сверху она тоже «накинет». Учитывая, что в среднем прибавка составляет около 75%, то 18-ядерный процессор обойдётся приблизительно в $4 000.

Оперативная память

Следом добавим оперативки, 32 ГБ памяти DDR4-2666 от Crusial, 4 планки обойдутся в $ 1899, но это только стоимость самих компонентов, добавляем следом наценку Apple в размере 80%. Но можно ещё и продать старую память, базовые 32 ГБ в Mac Pro дадут около $400. В итоге апгрейд обойдётся приблизительно в $2 700.

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Пока что топовая карта Pro Vega с 16 ГБ памяти ещё не продаётся, непонятно, сколько она будет стоить. Для сравнения взяли Nvidia GTX Titan X, прибавили к ней около 80%, получилось $2 000.

SSD

Samsung M.2 стоят в MacBook Pro, а iMac обычно получают не такие быстрые накопители. Допустим, в iMac Pro появится что-то подобное, накидываем сверху 80% от себестоимости, выходит, что апгрейд до 4 ТБ SSD обойдётся где-то ещё в $3 600.

Итоги

Вот и получается, что нужно брать калькулятор и считать, во сколько выходит такое удовольствие. 4 999 + 4 000 + 2 700 + 2 000 + 3 600 = 17 299

Больше 17 тысяч долларов за iMac Pro?! Да это же машину купить можно! Предвижу такие комментарии.

Ну да, рабочие инструменты для требовательных юзеров стоят конских денег. Пока что это лишь приблизительная оценка, Apple может продавать и дешевле такой набор, но как показывает история, ценник в любом случае будет пугающим.

Думаю, что YouTube заполнится тематическими роликами в духе: «Что выбрать iMac Pro или недорогой автомобиль?!» А на форумах с компьютерным железом будут идти ожесточённые споры, какой крутой самосбор можно построить за эти деньги.

Источник: 9to5mac

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