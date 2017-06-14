Мы рассказали о продажах Google Pixel, сделав вывод об этом, используя данные в Google Play по числу загрузок его особенного лаунчера. Особенность смартфона — Pixel Launcher, своего рода эксклюзив устройства. Ранее его можно было поставить на телефоны с рутом, теперь же, благодаря инициативному пользователю форума Reddit, это может попробовать каждый без особых усилий. Само-собой, на свой страх и риск, потому что это придётся качать отдельный установочный apk-файл, Google никакой ответственности за эту взломанную версию не несёт. Но интересно же!

Чем так хорош Google Pixel Launcher — это своего рода видение того, каким должен быть идеальный Android, где используется потенциал Google Now. Смартфон аккумулирует все данные о владельце и выдаёт тематические подсказки.

Как поставить приложение? Разрешаете установку софта из ненадёжных источников в настройках телефона, копируете в память телефона apk’шку, после чего начинаете установку. Где взять установщик Google Pixel Launcher? Вот ссылка на Github.

После установки выбираете приложение лаунчером по умолчанию, либо не делаете этого, пока не уверены, что хотите им постоянно пользоваться. Вуаля, ваш телефон преобразится, получит полезные фишки, например, иконка календаря будет показывать текущую дату. А как же быть с ярлыкам быстрого доступа, аналогами 3D Touch на iOS? Зависит от вашего устройства, если пользуетесь телефоном с Android 7.1, то получите эту функцию, ну а если Android старый, значит, не видать такой фишки.

Источник: Slashgear

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