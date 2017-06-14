Красный Подкаст №2 [ЮБИЛЕЙНЫЙ]: про WWDC 2017, E3 и порно
Ура! Мы пережили «кризис подкастера» и выпустили ЮБИЛЕЙНЫЙ второй выпуск.
Прошло две недели с момента пилотного запуска, мы осилили WWDC 2017, мягко вошли в новые информационные потоки выставки видеоигр E3 и теперь, набравшись сил (на самом деле нет), готовы вещать в ваши ушные каналы на протяжении часа.
Сегодня в Красном Подкасте:
1) WWDC 2017, Apple кормит ненужными «маковыми» компьютерами.
2) Google отбирает у Apple ценные кадры и с головой кидается в гонку железок.
3) Выставка E3 — как Microsoft хоронит направление консолей для себя, почему PS 4 это все ещё круто и как производители бьют по больному месту и пользуются нашей ностальгией.
4) Немного о кино и почему супергеройские фильмы уже не в какие ворота не лезут на примере Чудо-Бабы
5) Рассуждаем на тему, зачем у порносайтов присутствуют кнопки «шейр» и кто ими пользуется
Таймкодов не будет, ибо слушайте до конца, мы старались!
Ведущие выпуска:
Александр Побыванец – @zen_pc
Иван Лучков – @luchkov
Наш телеграм-канал https://telegram.me/Wylsared
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