Ура! Мы пережили «кризис подкастера» и выпустили ЮБИЛЕЙНЫЙ второй выпуск.

Прошло две недели с момента пилотного запуска, мы осилили WWDC 2017, мягко вошли в новые информационные потоки выставки видеоигр E3 и теперь, набравшись сил (на самом деле нет), готовы вещать в ваши ушные каналы на протяжении часа.

Сегодня в Красном Подкасте:

1) WWDC 2017, Apple кормит ненужными «маковыми» компьютерами.

2) Google отбирает у Apple ценные кадры и с головой кидается в гонку железок.

3) Выставка E3 — как Microsoft хоронит направление консолей для себя, почему PS 4 это все ещё круто и как производители бьют по больному месту и пользуются нашей ностальгией.

4) Немного о кино и почему супергеройские фильмы уже не в какие ворота не лезут на примере Чудо-Бабы

5) Рассуждаем на тему, зачем у порносайтов присутствуют кнопки «шейр» и кто ими пользуется

Таймкодов не будет, ибо слушайте до конца, мы старались!

Ведущие выпуска:

Александр Побыванец – @zen_pc

Иван Лучков – @luchkov

Наш телеграм-канал https://telegram.me/Wylsared

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