Среда, 14 Июня

Красный Подкаст №2 [ЮБИЛЕЙНЫЙ]: про WWDC 2017, E3 и порно

14.06.2017 13:00 3

Ура! Мы пережили «кризис подкастера» и выпустили ЮБИЛЕЙНЫЙ второй выпуск.

Прошло две недели с момента пилотного запуска, мы осилили WWDC 2017, мягко вошли в новые информационные потоки выставки видеоигр E3 и теперь, набравшись сил (на самом деле нет), готовы вещать в ваши ушные каналы на протяжении часа.

Сегодня в Красном Подкасте:

1) WWDC 2017, Apple кормит ненужными «маковыми» компьютерами.
2) Google отбирает у Apple ценные кадры и с головой кидается в гонку железок.
3) Выставка E3 — как Microsoft хоронит направление консолей для себя, почему PS 4 это все ещё круто и как производители бьют по больному месту и пользуются нашей ностальгией.
4) Немного о кино и почему супергеройские фильмы уже не в какие ворота не лезут на примере Чудо-Бабы
5) Рассуждаем на тему, зачем у порносайтов присутствуют кнопки «шейр» и кто ими пользуется

Таймкодов не будет, ибо слушайте до конца, мы старались!

Ведущие выпуска:

Александр Побыванец – @zen_pc
Иван Лучков – @luchkov

Наш телеграм-канал https://telegram.me/Wylsared

Слушать Красный Подкаст на iOS

Подписаться на Красный Подкаст на SoundCloud

Источник

Samsung Galaxy S8 оказался лучше, чем iPhone 7
Взломали эксклюзив для Google Pixel: попробуйте оболочку и вы
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.