Самая активная тусовка, посвящённая электронным играм, собирается в начале лета в Лос-Андежелесе. Сколько всего вкусного там показали! Игроманы готовятся к осени, когда начнут выходить свежие игрушки, ну а желающие смогут «пройти» игры во время стримов на YouTube, если нет возможности самому играть на приставке. В общем, скучно не будет, и вот почему.

Что показала Sony на E3 2017?

Показали трейлер нового Spider-Man.

В начале 2018 выходит God of War.

Показали режим мультиплеера Call of Duty WWII.

Для PSVR появятся новые игрушки, включая The Elder Scrolls: Legends – Heroes of Skyrim.

Sony PlayLink отвечает за управление играми на PS4 через приложение на iOS или Android смартфоне. Пока что игр немного, вся надежда на будущую поддержку, авось, разработчики откликнутся. Телефон становится важным участником игр, полностью заменяя джойстик, это интересно.

Как это выглядит, можете увидеть на примере игрушки That’s You!, которая появится в качестве бесплатного контента для загрузки 4 июля.

Что показала Microsoft на E3 2017?

Xbox One X — так называется на самом деле загадочный Project Scorpio, под таким кодовым названием ходили слухи о новой консоли.

Xbox One X будет стоить $499 и появится в продаже 7 ноября (красный день календаря!). В России ценник такой — 39 990 рублей. Да, это больше, чем просит Sony за PS4 Pro.

Отличный симулятор гонок Forza 7 появится 3 октября, она выходит под Xbox One X, Xbox One и Windows 10.

Crackdown 3 выходит 7 ноября.

Anthem придётся ждать до осени 2018 года.

Местом действия игры Assassin’s Creed Origins станет древний Египет.

Microsoft разошлась и показала сразу 42 игры, из них 22 станут эксклюзивами для Xbox, как раз будет на чём попробовать возможности новой Xbox One X. Microsoft хвастается, что она выдаёт 6 Терафлопс, получила 12 ГБ памяти DDR5 с пропускной способностью 326 Гбайт/с, а это уже уровень GeForce GTX 1080 Ti. На консоли можно запустить как и старые, так и новые игры, тут полная совместимость с предыдущим поколением приставок Xbox.

Что показала Ubisoft на E3 2017?

Парочка новых трейлеров FarCry 5

Появится Beyond Good and Evil 2!

Skull & Bones — это вам не милый Джек Воробей, а суровые пиратские баталии.

Фанаты Nintendo Switch порадуются, выйдет Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Assassin’s Creed Origins появится 27 октября.

Гоночки The Crew 2 с покатушками на машинах, самолётах и мотоциклах выйдут для Xbox, PlayStation и ПК.

Что показала EA на E3 2017?

Первый трейлер FIFA 18.

Трейлер Star Wars Battlefront 2.

Сюжетный режим в Madden 18. Прокачиваете молодого игрока в NFL, проходите вместе с ним весь длинный путь до вершины карьеры.

Очередная серия Need for Speed в духе Fast&Furious.

Новая игрушка Anthem, разработанная командой, создавшей Mass Effect.

A Way Out — нужно убежать из тюрьмы, но пройти игру в одиночестве не получится, нужен настоящий друг-напарник.

DLC «Во имя царя» для Battlefield 1 наконец добавит в игру Российскую Империю.

Что показала Bethesda на E3 2017?

Выходит The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch.

Под VR появятся Fallout 4 VR и DOOM VFR.

Dishonored: Death of the Outsider — большое DLC к оригинальной игре.

Wolfenstein II: The New Colossus появится для Xbox, PlayStation 4 и ПК 27 октября.

Источник: Techradar

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