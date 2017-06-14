Популярное американское издание Consumer Reports полгода назад наделало много шума. Тогда редакторам не понравилось, как работают новейшие MacBook Pro, они раскритиковали технику и лишили её традиционных рекомендаций. Apple прислушалась к мнению экспертов, провела собственное исследование, после чего вышло обновление софта для ноутбуков. Они стали работать как положено, а редакция пересмотрела свою оценку, устройства снова стали рекомендовать к покупке.

Теперь руки испытателей дошли и до Samsung Galaxy S8 и S8+. Основательно протестировав технику, редакция пришла к выводу, что корейские смартфоны лучше американских iPhone 7 и iPhone 7 Plus по части внешнего вида, камеры, времени работы и прочим параметрам.

Исследователям понравился безрамочный дизайн у Samsung с небольшими рамками. Причём они отметили, что такими телефонами ещё и удобно пользоваться: держать комфортно, но управлять лучше двумя руками.

Samsung отругали за сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней поверхности — его сложно нащупать вслепую, легко промахнуться, а вместо этого нажать на объектив камеры.

После печально известного «взрывного» Galaxy Note 7 модели нового поколения похвалили за отсутствие проблем с аккумулятором и отличные показатели времени работы, отметив, что S8+ заметно выигрывает по автономности на фоне маленького S8.

По части камеры телефоны Samsung показали отличные результаты. Они делают качественные фото при плохом освещении, а софт камеры стал меньше страдать от перешарпа, этим раньше отличались топовые Galaxy. Причем редакторы сравнили S8+ с LG G6 и iPhone 7 Plus с двойными камерами, отметив, что корейский смартфон смотрится молодцом и не особо страдает из-за отсутствия дополнительного фото модуля.

Похвалили Samsung и за влагозащиту, но отругали за ассистента Bixby — он пока не работает, нельзя протестировать и понять, насколько он хорош.

Что тут сказать, Samsung провела работу над ошибками, в частности, больше нет пугающей проблемы с аккумуляторами, ну а по всем остальным параметрам корейские флагманы всегда были хороши. Отличная камера, автономность, классный дизайн — важные аргументы при выборе телефона.

Насколько успешным оказался запуск корейских смартфонов, узнаем позднее, когда пойдут отчёты о продажах.

Источник: Macrumors

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