Американская технологическая фирма разработала беспилотный летательный аппарат, способный стрелять по врагам во время полета в воздухе. Дрон Tikad, разработанный Duke Robotics, вооружен пулеметным и гранатометным пусковым механизмом. Пистолет может быть запущен только с помощью дистанционного управления и предназначен для сокращения военных потерь путем уменьшения числа необходимых наземных войск. Но разработчики кампании предупреждают, что в чужих руках это может привести к убийству невинных людей.

Беспилотный дрон Tikad, доступный для частной продажи, получил награду за инновации в области безопасности от Министерства обороны США, а также заинтересовал несколько военных сил по всему миру, в том числе Израиль, сообщает Defense One. Согласно сайту фирмы, два из трех соучредителей Duke Robotics работали в Силах обороны Израиля, а третий - в Israel Aerospace Industries. «Как бывший командир спецподразделения, я много лет был на поле битвы», - сказал генеральный директор Разиэль Атуар. «В течение последних нескольких лет мы видели, как изменялись потребности наших войск на поле битвы».

Тем не менее, эксперт по робототехнике профессор Ноэль Шарки выразил обеспокоенность в связи с тем, что подобное оружие существенно облегчит убийство невинных людей. «Большим военным беспилотным летательным аппаратам традиционно приходится летать на тысячи футов над головой, чтобы добраться до целей, но эти небольшие дроны могут спокойно лететь по улице, чтобы применить свою силу», - сказал он Би-би-си. «Это мое самое большое беспокойство, потому что было много судебных дел о нарушениях прав человека с использованием крупных беспилотных летательных аппаратов, и это потенциально может привести к еще большей опасности».

В течение последнего десятилетия профессор Шарки проводил кампанию против роботов-убийц, которые являются полностью автономным, компьютерным оружием и имеют возможность отслеживать и выбирать цели без контроля человека. Вместе с Кампанией «Остановить роботов-убийц», коалицией из более чем 60 международных НПО, включая Human Rights Watch, Amnesty International и Nobel Women's Initiative, Шарки лоббировал в ООН запрет автономного оружия.

Тем не менее, пулемет на борту устройства Duke Robotics по-прежнему должен контролироваться удаленно человеком-оператором. По словам профессора Шарки, некоторые американские военные чиновники обеспокоены тем, что террористы могут взять за основу подобные беспилотные нововведения и скопировать идею.

«Мы уже знаем, что исламское государство использует дроны, нагруженные взрывчаткой, чтобы убивать людей. Что мешает им завладеть этим оружием? Копирование невозможно с большими военными беспилотными летательными аппаратами, но как только вы начнете создавать автоматическое небольшое оружие, которым можно управлять удаленно, все становиться намного проще», - сказал он. «Этот тип оружия - еще один опасный шаг на пути к созданию полностью автономного оружия, которое могло бы выследить цели и убить их без человеческого наблюдения».