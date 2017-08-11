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Следующий Moto X, как сообщается, имеет стеклянную заднюю часть, двойные камеры и средние характеристики

11.08.2017 23:40 30

Следующий Moto X, как сообщается, имеет стеклянную заднюю часть, двойные камеры и средние характеристики

Серия Motorola Moto X вернулась. Сегодня Android Authority сообщил, что модельный ряд, который не видел новый телефон с 2015 года, в этом году, безусловно, будет обновлен новым устройством под названием Moto X4. К этому все шло после слитой фотографии в Интернете, что появилась в прошлом месяце. Android Authority сообщает, что анонимный источник предоставил все характеристики телефона.

И вот что мы можем ожидать:

  • 5.2-дюймовый полноэкранный дисплей
  • Процессор Snapdragon 630
  • 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ внутренней памяти в Северной и Латинской Америке, а так же Европе
  • 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ внутренней памяти в Азии
  • Передний датчик отпечатков пальцев
  • 16 Мп фронтальная камера, которая может снимать 4K видео; Две камеры заднего вида, включая 12 Мп с двойным автофокусом и 8 Мп
  • Аккумулятор емкостью 3000 мАч
  • Доступно в черном или синем

Похоже, задняя часть телефона будет зеркальной. Очевидно, что внешний вид сделан так, чтобы привлечь внимание, но от этого телефон выглядит особенно красиво. Устройство не является модульным, как линия Moto Z, и когда именно его анонсируют, еще не известно. Тем не менее, вот он: воскрешенный Moto X.

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