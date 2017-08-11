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Speedtest теперь публикует ежемесячный рейтинг мировых интернет-скоростей

11.08.2017 23:55 120

Speedtest теперь публикует ежемесячный рейтинг мировых интернет-скоростей

Speedtest уже давно подходит для измерения скорости интернета и теперь он запустил Speedtest Global Index, ежемесячный глобальный рейтинг, который позволяет увидеть на каком месте в рейтинге ваша страна, когда дело доходит до скорости интернета.

Global Index собирает данные от миллиардов потребителей, которые тестируют сервис, и показывает как мобильные, так и фиксированные широкополосные скорости со всего мира. Устанавливается ежемесячное обновление, где рейтинг каждой страны показывает как среднюю скорость загрузки, так и любую разницу в рейтинге по сравнению с предыдущим месяцем. А выбрав любую страну, можно посмотреть как среднюю скорость загрузки, так и скорость скачки.

Блог Speedtest, похоже, указывает на то, что производительность отслеживания диаграмм также будет отображаться на отдельных страницах страны, что позволяет людям «выявить тенденции и обнаружить потенциальные линии».

Это, конечно, не единственный рейтинг мировой интернет-скорости, но интересно посмотреть, как страны перемещаются вверх и вниз по диаграммам. Например, Кипр переместился с 21 позиции в рейтинге мобильных телефонов с данными за прошлый месяц на 35, в то время как Франция переместилась на пять позиций на одном и том же графике до 37. Только три страны входят в десятку лучших в обеих категориях: Сингапур, Южная Корея и Исландия.

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