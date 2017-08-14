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Бот Илона Маска разгромил лучших игроков в Dota 2 на дуэли

14.08.2017 10:04 24

«Он ведёт себя, как человек, и иногда, как нечто иное» – так выразился Данил Ишутин (Dendi), украинский прогеймер в Dota 2, не выдержав напора в игре со стороны искусственного интеллекта.

Илон Маск популярен своими перспективными проектами в рамках которых иногда рождаются забавные идеи. Один из таких проектов – OpenAI. Внутри этого стартапа 16 разработчиков совместно с Valve создали бота, который в течении двух недель играл сам против себя в Dota 2.

После часа игры бот научился выигрывать у стандартных ботов в Dota 2, а спустя две неделе осилил лучших прогеймеров мира в схватке 1 на 1. ИИ удалось обыграть в одиночном матче лучшего дуэлянта SumaiL и просто лучшего игрока Arteezy.

С точки зрения киберспорта – это не показатель, так как Dota 2 — командная игра. С точки зрения прогресса в разработке искусственного интеллекта, который способен самообучаться – это прорыв.

Но сооснователь OpenAI, Грег Брокман, пообещал модифицировать бота и якобы к следующему чемпионату The International он сможет выступить в схватке 5 на 5.

Не удивительно, почему Илон Маск так беспокоится за наше будущее и с опаской относится к искусственному интеллекту.

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