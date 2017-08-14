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Дизайнерский концепт iOS 11 для iPhone 8

14.08.2017 11:04 24

Дизайнерский концепт iOS 11 для iPhone 8

Пока одни дизайнеры изгаляются в рисовании будущих айфонов, другие шагают дальше. Вот, например, работа, где автор показал интерфейс нового айфона. Там сделан упор на характерный вырез в верхней части.

Основания не лишены смысла, уже и рендеры, и фотографии выкладывали в интернет, так что даже у скептиков нет сомнения в том, каким будет новый айфон. Так почему бы и не попробовать изобразить красивое меню? Вдруг, оно на самом деле будет таким.

Как видите, прямо революционных изменений в концепции iOS по замыслу автора не предполагается. Если сократят название оператора, то интерфейс от этого только выиграет — какая разница, ведь в айфоне все равно только одна SIM-карта, ничего не перепутать. Абоненту же важно только одно — есть сеть или нет, так что давно пора убрать эту бестолковую надпись.

Ещё было бы здорово отправить кнопку «Назад» в какое-нибудь другое место, сместив её из верхнего левого угла. Да, можно возвращаться на шаг назад жестом, проводя пальцем по краю экрана, но кнопка — это как-то привычнее. Но тут, как видите, ничего не меняется, она по-прежнему живёт в своём верхнем уголке.

Дизайнерский концепт iOS 11 для iPhone 8

Отлично смотрится кнопка Home в нижней части экрана, она аккуратно вписана в интерфейс, красиво сливается с фоном, так что отсутствие физического элемента вряд ли скажется на привычном удобстве. Виртуальная кнопка всегда будет под пальцем.

Дизайнерский концепт iOS 11 для iPhone 8

Работа отличная, всё смотрится красиво и аккуратно, осталось лишь подождать около месяца, чтобы узнать, что думает на этот счёт Apple. Пока что у нас уже очень много слухов относительно будущего главного устройства Apple в этом году, наверное, именно по этой причине презентации становятся скучными. Ведь всё узнаёшь заранее, пропадает магия и эффект неожиданности. Такая она, расплата за любопытство.

Источник: Macrumors

Источник

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