В свежем выпуске подкаста Daring Fireball: The Talk Show ведущий Джон Грубер коснулся интересной темы. Речь пошла о новом офисе Apple и об условиях работы для сотрудников. В отличие от старых офисов компании в новом здании у трудящихся будут столы и стулья в в так называемом open space -пространстве, где стоят длинные столы для программистов, инженеров и других сотрудников. Раньше люди создавали продукцию Apple в отдельных кабинетах, теперь от этой идеи в компании отказались.

Про эти изменения рассказывали СМИ, а теперь к автору подкаста обращаются сотрудники Apple, в письмах они жалуются на дизайн и концепцию рабочих зон. Причём это не нравится людям настолько сильно, что они раздумывают об увольнении из-за этих условий.

Один из отправителей писем так описал ситуацию. Он сказал, что работает на Apple уже 18 лет и занимается разработкой такого продукта, увидев который мир обалдеет. Но его ещё нужно дорабатывать, а трудиться над ним в тех условиях, что созданы для сотрудников в Apple Park, желания нет. Поэтому, если там будет работать некомфортно, то команда разработчиков покинет компанию.

Джони Сруджи, старший вице-президент Apple, тоже против такой идеи. Причём ему этот вариант рассадки людей не нравится так сильно, что он посадил свою команду в отдельное здание по соседству с футуристичным домом-тарелкой.

Говорят, что когда появились планы помещений с open space, то Сруджи был в бешенстве. Он грубо выругался в адрес этой концепции и потребовал свой собственный офис для себя и команды. Учитывая, что он отвечает за разработку процессоров, а это крайне важный для Apple вопрос, компания пошла на уступки и согласилась с его требованием.

Чтобы получить отдельный офис в новом кампусе, нужно занимать должность вице-президента компании или выше. Хотя, возможно, некоторые сотрудники с большим потенциалом тоже могут претендовать на такое поощрение. Но опять же, это не для всех и при условии очень большого исключения.

Новый кампус Apple постепенно оживает, здание рассчитано на 12 000 человек, где open space просто необходим, людям значительно проще общаться, сидя в больших залах или за одним столом. Это версия работодателя, заодно основанная и на экономии места. Меньше стен, меньше перегородок и дверей — можно усадить больше людей.

Вообще возможно ли работать без open space в современном бизнесе? Я работал и в одиночестве, и в «открытых пространствах», для меня open space — скорее минус, чем плюс.

Сидеть маленькой командой в большой светлой комнате — хорошо, а вот большой командой в маленькой — не очень. Тем более, когда там нет окон. Проработав в таком помещении полгода, начинаешь путаться, какое сейчас время года, который час и всё такое прочее. Open space, скорее всего, будет светлым и просторным помещением.

Но там возникают свои проблемы. Постоянно кто-то ходит и шумит, разговаривает, играют мелодии телефонов, начинаешь тихо ненавидеть фанатов фильма Бумер и топовой подборки хитов лета этого года. Кто-то чихает и кашляет — легче заболеть. Если работает кондиционер, а кому-то не повезет сидеть под трубами вентиляции, то можно запросто простудиться, при этом никуда не передвинешься — места закреплены за каждым сотрудником. Многие сидят в наушниках, я и сам пробовал так работать, но это быстро надоедает.

Главный недостаток open space — это шум, от этого никуда не деться, ну не могут десятки, не говоря уже о сотнях людей, работать молча по 8 часов в день. Хотя тишина и нужна, зачастую сложно сосредоточиться в гуле, нужно хотя бы минут 10 посидеть в спокойной обстановке.

Как будет решать Apple вопрос, посмотрим, не думаю, что руководство захочет расставаться с талантливыми сотрудниками. С другой стороны, дизайнерская концепция помещения создавалась с учётом пожеланий Стива Джобса, а он особой нежностью к сотрудникам не отличался. Ничего личного, просто бизнес.

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