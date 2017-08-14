С этими регулярными порциями слухов о новых айфонов невольно задумываешься о замене смартфона осенью. Новости лезут изо всех щелей, появляются мысли на тему того, а не пора ли и мне обновиться?

Вот какие дела: может, вы и не особо нуждаетесь в новом айфоне, 6s и 6s Plus нормально работают, не говоря уже о 7 и 7 Plus. Но характеристики у будущей новинки такие вкусные, что не устоять перед соблазном. Крутые камеры, чумной безрамочный дизайн, распознавание лица, беспроводная зарядка. Мечты сбываются! Но вы не обязаны покупать этого красавца. Хотя бы потому, что в этих дополнениях уже нет ничего нового. То, что революция для Apple, уже заезженная песня на рынке. Купите Xiaomi Mi Mix и будет Вам счастье!

Хотя от покупки вас удержит даже не чувство того, что вы где-то уже видели все эти характеристики, а цена. Разные источники пишут, что вопреки традициям новинка будет стоить в районе $1200, а не привычные $650. СКОЛЬКО?! Конечно, если вы топовый блогер, заезда инстаграма моту вас просто обеспеченный муж, то вы будете в числе первых владельцев модной новинки. Но для большинства это непосильная сумма за средство связи. Умножать на рубли не буду — какая разница, в первые дни продаж всё равно ценник будет заоблачным.

Допустим, вы не готовы сразу отвалить 12 сотен баксов за американский телефон, но покупатели найдутся, будете уверены, очереди за телефоном как обычно возникнут ещё до открытия магазинов. Благодаря этим покупателям технологии двигаются вперёд, потому что производитель получает деньги на новые разработки, которые в конечном счете дешевеют и становятся массовыми. Далеко ходить за примерами не надо, взять тот же сканер отпечатков — уникальная фишка из iPhone 5s стала обычной деталью в смартфонах за $100.

Почему увеличится цена? Потому что Apple переходит на более дорогие комплектующие, за которые будем расплачиваться мы с вами. Взять для примера экран — дисплей в iPhone 7 обходится в $43, а суммарная стоимость всех компонентов составляет $220.

В новом айфоне, скорее всего, будет стоять AMOLED-экран от Samsung, диагональ станет больше, площадь экрана увеличится, заодно и цена детали вырастет на 60%. Так считает СЕО компании Turing Robotics, где разрабатывают смартфон с похожим дисплеем. Плюсуйте компоненты для системы распознавания лиц, беспроводной зарядки, модули камер и материалы корпуса.

При этом люди уже привыкли к тому, что хорошее устройство не может быть дешевым. Хотите качественный звук? Берите флагман. Нужна навороченная камера? Нужен топовый смартфон. Плавная работа системы и регулярные обновления? Ну, вы поняли.

Если лет 5 назад смартфоны в среднем стоили $200-$600, то теперь цены выросли, нас уже не смущают устройства дороже $1000. Более того, люди охотно тратятся на дорогие гаджеты, не обновляя их потом 2-3 года. Затем наступает момент, когда хочется получить новинку, тут уже снова никакой экономии — всё вообще покупатели доплачивают за дополнительные опции.

Возможно, новый iPhone станет отцом нового класса «суперфонов » — это будут максимально навороченные штуки. Нужны примеры? Готовит крутую игрушку производитель профессиональных камер RED, можно вспомнить о многообещающем Essential Phone из-под пера отца Android, новый флагман Samsung Galaxy Note 8 тоже будет не из дешёвых.

Однако новые устройства несут за собой и новые проблемы, не даром же не рекомендуют воздержаться от покупок в первые 2-3 месяца, когда вышла новинка. Но для производителей, наоборот, важен подъем продаж в первые недели. Чем больше людей купят, тем выше вероятность того, что об устройстве узнают друзья и родственники покупателей, запустится самая эффективная реклама — сарафанное радио. Успееет ли Apple наладить сборку и выпустить необходимое количество устройств, чтобы удовлетворить спрос первой, а потом и второй волны продаж? Пока что прогнозы неоднозначные, но как обычно бывает с горячими новинками, дефицита не избежать.

Так чего хорошего в том, что новый айфон появится по заоблачному ценнику? Представьте, что пройдёт ещё год, осенью 2019 года Apple устроит новую презентацию, где покажет очередной айфон. Значит, старый подешевеет, можно брать технологичную игрушку в свои руки, не так сильно переживая о тратах.

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