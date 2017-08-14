Весь интернет яростно обсуждает захватывающую рэп битву, благодаря ленте фейсбука я узнал, что знакомые слушают русский рэп! Зачем? Не знаю. Не знаю, зачем мне теперь такие знакомые, рука потянулась в сторону кнопки «удалить из друзей навсегда».

Последнее видео бодро взлетело на ютубе, народ набил 105 тысяч (!!!) комментариев, мат такой, что хоть топор вешай. Так что если будете слушать дома через колонки, то приглушите звук, чтобы потом не было стыдно перед соседями за русский рэп.

Почему видео соткано из мата и грубой брани? А как ещё удержать буйную аудиторию? Простой, но эффектный способ показать, кто тут круче и умнее.

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