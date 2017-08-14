Довольно скоро можно будет сказать, какой видеоролик YouTube станет вскоре вирусным. Как заметили Android Police, YouTube, похоже, тестирует новую функцию, которая будет отображать параллельные подсчеты зрителей, давая представление о том, сколько людей одновременно просматривают одно и то же видео. До сих пор кажется, что тест доступен только для избранных пользователей Android, причем счет отображается под названием видео, где обычно будет общее количество просмотров. Он в основном выглядит так же, как и при просмотре живого видео в мобильных приложениях, но для обычных загрузок.

Для создателей это может быть полезным инструментом для оценки того, какое их видео популярно у пользователей. Зрители также могут использовать эту новую функцию, чтобы узнать, какое видео станет знаменитым или просто успокоить простое любопытство, находится ли кто-либо в этом уголке Интернета вместе с вами одновременно.