Pokémon сотрудничает с популярной программой Snapchat в виде фильтра со знакомым талисманом. Если вы загрузите приложение прямо сейчас, то сможете наложить желтые уши, нос и красные щеки Пикачу на ваше обычное лицо, сделав его более ярким.

Как и лучшие фильтры Snapchat, маска Пикачу - это милая идея со слегка жутким исполнением. В дополнение к округлению вашего лица, фильтр также выводит ваши глаза в стиле faux-anime. А при открытии рта вы вызовете маленького Пикачу, который кричит и пытается выжечь ваше плохое подражание.

Фильтр будет работать только в течение ограниченного периода времени, хотя The Pokémon Company International не указала, как долго он будет доступен. Поэтому лучше примите свои лучшие Pikachu позы сейчас, пока есть такая возможность. Данный фильтр хорошо подойдет для фанатов популярной игры, когда хоть на минутку можно будет побыть любимым персонажем.