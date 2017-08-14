Вторник, 15 Августа

Google теперь распознает 119 языков для диктовки

14.08.2017 21:36 24

Google теперь распознает 119 языков для диктовки

Если вы слишком ленивы набирать текст, распознавание речи в текстовом режиме Google добавило еще 21 язык сегодня. Это дает поддержку 119 языковым вариантам для пользователей, которые хотят диктовать сообщение на свой телефон, что, по мнению Google, в три раза быстрее, чем печатать. В новые языки добавлены армянский, бенгальский, лаосский, сингальский, суданский, непальский, урду и тамильский.

Google собрал образцы речи у носителей, говорящих общие фразы для обновления. «Этот процесс состоял в обучении нашей модели машинного обучения понимать звуки и слова новых языков и повышать их точность, когда они подвергаются более многочисленным примерам», - говорится в сообщении компании в блоге. Диктовку можно использовать для голосового поиска и набора продуктов Google, включая приложение для перевода.

Google также представила новую функцию, которая позволяет пользователям диктовать emoji, говоря «улыбающийся эмоджи» или «подмигивание лицом эмоджи». Функция emoji будет доступна сначала для англоязычных пользователей и скоро выйдет для других.

Чтобы получить доступ к функции набора текста, установите Gboard и выберите язык, нажав кнопку G. Для голосового поиска используйте приложение Google и выберите свой язык в меню настроек голоса Androidi OS.

Google теперь распознает 119 языков для диктовки
Google теперь распознает 119 языков для диктовки
Snapchat добавляет фильтр Pikachu
Snapchat добавляет фильтр Pikachu
Главная страница
Гаджеты
Смартфоны
Компьютеры
Ноутбуки
Фото и видео
Звук и музыка
Часы
Авто
Софт
Бизнес
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Новые технологии
Роботы
Читалки
Планшеты
Развлечения
Концепты
Игрушки
Дом и семья
Новости
Журнал
Журнал OneGadget #18
OneGadget #18
Читать
Мобильные приложения
Зеленые технологии
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Во Франции «вырастили» дерево-ветрогенератор
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
Ученые обеспокоены темпами таяния льдов в Арктике
RSS
Все новости »
Новости партнеров:

Все права защищены © 2007-2017

OneGadget.ru - гаджеты каждый день

Карта сайта | RSS-подписка

Использование любых материалов, размещенных на сайте, разрешается при условии ссылки на OneGadget.ru. Для интернет-изданий - обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Материалы в рубрике "Новости" публикуются на правах рекламы.