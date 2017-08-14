Если вы слишком ленивы набирать текст, распознавание речи в текстовом режиме Google добавило еще 21 язык сегодня. Это дает поддержку 119 языковым вариантам для пользователей, которые хотят диктовать сообщение на свой телефон, что, по мнению Google, в три раза быстрее, чем печатать. В новые языки добавлены армянский, бенгальский, лаосский, сингальский, суданский, непальский, урду и тамильский.

Google собрал образцы речи у носителей, говорящих общие фразы для обновления. «Этот процесс состоял в обучении нашей модели машинного обучения понимать звуки и слова новых языков и повышать их точность, когда они подвергаются более многочисленным примерам», - говорится в сообщении компании в блоге. Диктовку можно использовать для голосового поиска и набора продуктов Google, включая приложение для перевода.

Google также представила новую функцию, которая позволяет пользователям диктовать emoji, говоря «улыбающийся эмоджи» или «подмигивание лицом эмоджи». Функция emoji будет доступна сначала для англоязычных пользователей и скоро выйдет для других.

Чтобы получить доступ к функции набора текста, установите Gboard и выберите язык, нажав кнопку G. Для голосового поиска используйте приложение Google и выберите свой язык в меню настроек голоса Androidi OS.