Интеллектуальный помощник Facebook Messenger M теперь предлагает приложение Spotify, когда музыка появляется в разговоре. Запросы запускаются различными фразами и конкретными словами. Например, введите «играть музыку» или «слушать музыку» в Messenger, а M предложит «Найти музыку» в Spotify. Если назван конкретный артист, то M спросит вас в разговоре, хотите ли вы слушать этого исполнителя в Spotify. Эти пользовательские подсказки Spotify могут отображаться даже без контекстных слов, таких как «музыка» или «слушать».

Если вы нажмете на подсказку, появится веб-просмотр, который поставляет контент Spotify. Если запрос был «Find Music», веб-просмотр показывает ваши недавно воспроизведенные песни Spotify, ваши плейлисты и предложит создать групповой плейлист. Если запрос был специфичным для исполнителя, веб-просмотр показывает популярные песни от этого исполнителя, а также альбомы и плейлисты, в которых он появляется.

Интеграция Spotify с Facebook Messenger началась в марте с реализации, которая (неуклюже) позволяла людям выбирать песни и плейлисты и отправлять их другим пользователям. В то время Spotify сказал, что «пользователи могут ожидать дальнейших улучшений», а в апреле бот Spotify Messenger запускался вместе с расширением чата. В июне появились групповые плейлисты для Messenger, что позволило пользователям сотрудничать в общих плейлистах, добавляя песни в Spotify через Messenger.