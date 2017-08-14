ZTE выпускает новый смартфон, называемый Blade Z Max. Это довольно стандартный бюджетный телефон, помимо того факта, что он оснащен задней двухкамерной системой, которая является новинкой по цене в 129 долларов.

В характеристики телефона входят:

Процессор Qualcomm Snapdragon MSM8940

2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти до 128 ГБ расширяемого хранилища

Аккумулятор 4,080mAh

16 Мп и 2 Мп задняя двойная камера; 8 Мп фронтальная камера

Датчик отпечатков пальцев сзади

6-дюймовый Full HD дисплей

Android Nougat

USB-C

Один из двух датчиков камеры фиксирует изображение в полном цвете, а другой - монохромное изображение. Телефон будет доступен только в американских магазинах MetroPCS. Другие бренды, такие как Honor, также представили смартфоны с двумя камерами по ценам значительно ниже iPhone, но они по-прежнему стоят более 200 долларов.

Особенно приятно, что ZTE предоставляет бюджетным устройствам не только систему с двумя камерами, но также доступ к USB-C и новейшей операционной системе Android. Конечно, двойные камеры на самом деле не означают многого в мире фотографии. Например, Pixel от Google делает одни из лучших изображений смартфонов и имеет только одну камеру, а программное обеспечение Google компенсирует отсутствие другого датчика. Просто потому, что ZTE дал своему телефону дополнительную камеру не означает, что фотографии будут выглядеть лучше, но, по крайней мере, это показывает, что компания пытается идти в ногу с текущими тенденциями смартфонов.