В юридическом бюллетене, поданном вчера вечером, группа из нескольких громких технологических компаний обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть вопрос о неприкосновенности частной жизни для доступа к данным о местонахождении мобильного телефона.

Недавно суд согласился выслушать дело «Карпентер против Соединенных Штатов», в котором говорится о том, может ли правоохранительная организация получать электронную информацию о местонахождении без ордера, если эта информация хранится третьей стороной. Дело будет внимательно отслеживаться, поскольку решение суда может иметь глубокие последствия для конфиденциальности в эпоху цифровых технологий.

Брифинг был подписан компаниями, включая Apple, Facebook, Google, Airbnb и Dropbox, которые совместно заявили, что «суд должен усовершенствовать применение некоторых доктрин четвертой поправки, чтобы гарантировать, что закон реалистично взаимодействует с интернет-технологиями и с ожиданиями людей в отношении конфиденциальности цифровых данных».

Утверждая, что некоторые интерпретации закона «не являются устойчивыми» в современном мире, компании пишут, что суды должны принимать «более гибкий подход, который реально отражает ожидания людей, которые живут в современной цифровой среде».

ACLU представляет Тимоти Карпентера, который был осужден по обвинению в ограблении после того, как следователи получили информацию о нем без ордера. ACLU говорит, что Верховный суд, как ожидается, услышит аргументы.