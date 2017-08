Интереснее всего писать про флагманы, но грешновато забывать о недорогих смартфонах. Поэтому я взял и собрал несколько моделей на Android: они и стоят адекватно, и отбивают каждый потраченный рубль.

Сразу скажу, чтобы не выстраивать список из бесконечных Xiaomi и Meizu, я решил добавить смартфоны разных производителей. Всё-таки на рынке у нас пока что разнообразие, есть из чего выбрать, заодно и цены можно сравнить: кто больше берёт за бренд, а кто предлагает варианты подешевле.

Итак, у нас бюджет до 12 000 рублей, посмотрим, что можно прикупить.

Alcatel A5 LED

Сложно бодаться с конкурентами одними характеристиками, Alcatel решила надавить на эмоциональную составляющую. Ух, как он мигает — к смартфону в комплекте дают две обычных крышки и одну специальную, она с LED-подстветкой и мигает в такт музыке или когда поступает входящий звонок. Красиво, круто, ни у кого больше такого нет.

Если же отбросить эмоции, то в сухом остатке получаем бюджетный смартфон. Экран 5,2 дюйма с HD-разрешением, процессор MediaTek 6753, 2/16 ГБ памяти, камеры на 5 и 8 мегапикселей, пару SIM-карт и батарейку на 2800 мАч.

Сколько стоит: от 9,5 до 12 тысяч рублей на Яндекс.Маркете

Почему нужно купить: он так красиво переливается огоньками!

ASUS ZenFone Live

Это идеальный телефон для блогера! Вот серьёзно, ASUS говорит, что создавала его для представителей этой новой профессии, потому что технология BeautyLive улучшает качество фото и видео во время стримов на YouTube, Facebook или другие сервисы.

Не проверял, не знаю, но попахивает большой дозой маркетинговой пилюли. У телефона 5-дюймовый HD-экран, 2/32 ГБ памяти, две SIM-карты и аккумулятор на 2650 мАч.

Сколько стоит: от 8 до 10 тысяч рублей на Яндекс.Маркете

Почему нужно купить: почувствуй себя блогером (сомнительный аргумент)

Honor 5C

Напомню, что Honor — это вроде как и Huawei, но Huawei просит выделять Honor в отдельный бренд. Раз так — пожалуйста, мне не жалко. Взять для примера Honor 5C — он всем хорош. Симпатичный металлический корпус, приятный дизайн, жаль, сканера отпечатков пальцев тут нет. Зато работает NFC, эта штука встречается не везде.

У него крупный 5,2-дюймовый экран с Full HD разрешением, 2/16 ГБ памяти, слот под microSD, 2 SIM-карты. Аккумулятор на 3000 мАч — на рекорды по времени работы не рассчитывайте, но на день зарядки хватит. Камеры нормальные — 5 и 13 мегапикселей говорят за себя.

Сколько стоит: от 9 до 13 тысяч рублей на Яндекс.Маркете

Почему нужно купить: есть всё, что надо, не придерешься.

Honor 6C

Honor 6С тоже заслуживает рекомендации. Тут тоже металлический корпус, появился сканер отпечатков, он расположен на задней поверхности, это не очень удобно. Ещё чуть уменьшили размер экрана до 5 дюймов и снизили разрешение до HD, убрали NFC.

Зато начинка стала мощнее: 3/32 ГБ памяти, процессор Sanpdragon 435, слот для двух SIM-карт, камеры сравнимого качества, батарейка на те же 3020 мАч.

Сколько стоит: от 11 до 13 тысяч рублей на Яндекс.Маркете

Почему нужно купить: улучшенная (хотя по ряду моментов ухудшенная) версия отличного бюджетного смартфона

Lenovo C2 Power

В толстеньком пластиковом корпусе скрывается аккумулятор на 3500 мАч, Lenovo решила избавить от головной боли — необходимости регулярно заряжать телефон — и предложила простое решение проблемы.

Жирная батарейка и непрожорливая начинка — хорошее сочетание для тех, кто ненавидит жить у розетки, но и платить за дорогой смартфон с аккумулятором повышенной ёмкости не готов. Характеристики Lenovo C2 Power на стандартном уровне: 5-дюймовый HD-экран, камеры на 5 и 8 мегапикселей, процессор MediaTek MT6735P, 2/16 ГБ памяти, отсек под microSD.

Сколько стоит: от 8 до 15 тысяч рублей на Яндекс.Маркете

Почему нужно купить: недорогой и долго работает

LG K8 (2017)

Так-так, что сможет Корея противопоставить Китаю? Экран 5 дюймов, HD-разрешение, аккумулятор на 2500 мАч, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, процессор MediaTek MT6737 и слот под карту памяти, камеры на 5 и 13 мегапикселей.

Характеристики попроще, чем у конкурентов, а корпус из пластика. Простой, недорогой телефон от известной марки, какие тут ещё вопросы.

Сколько стоит: от 8000 до 10 тысяч рублей на Яндекс.Маркете

Почему нужно купить: если не хочется китайский смартфон, можно купить корейский

Meizu M5s

Симпатичный китайский смартфон с крупным 5,2-дюймовым IPS-экраном и HD-разрешением, закрытый стеклом с изогнутыми краями. Выглядит дорого, ощущения на уровне флагманских моделей, а что внутри?

Камеры на 5 и 13 мегапикселей, функция быстрой зарядки аккумулятора, кстати, это редкость среди недорогих моделей, сканер отпечатков пальцев и оболочка Flyme. В смартфоне стоит процессор MediaTek MT6573, у него 3/16 ГБ памяти и слот под карту памяти, совмещённый с отсеком для второй SIM-карты.

Сколько стоит: от 8 до 12 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. Купить в Biggeek.ru.

Почему нужно купить: одно из лучших предложений в этом классе

Nokia 3

Nokia на Android, это ли не мечта 5-летней давности? Вот, пожалуйста, предлагаю Nokia 3. Стоит недорого, умеет всё, что надо, при этом у неё свежий и чистый Android 7 без дополнительных примесей и тормозящих работу системы приблуд. Корпус Nokia 3 из пластика, металла в отделке нет.

Nokia 3 на картинке справа.

Смартфон не самый реактивный, всё-таки несмотря на чистый Android, начинка у него простая: процессор MediaTek MT6737, 2/16 ГБ памяти, есть отсек под карточку microSD. Замечу, что это одна из немногочисленных доступных моделей на рынке с NFC. Сканера отпечатков пальцев тут нет, камеры на 8 мегапикселей снимают средне, но для бюджетной модели простительно.

Сколько стоит: от 7 до 10 тысяч рублей на Яндекс.Маркете

Почему нужно купить: потому что Nokia — это навсегда!

Samsung Galaxy J3 (2017)

J-серия очень популярна, а новый J3 очень хорош собой. У него металлическая спинка, аккуратный дизайн, под копирку слизанный со старших моделей. Ну и что с того — людям нравится. По начинке он хорош: получил светосильную оптику, 13-мегапиксельную камеру, батарейку на 2400 мАч, 5-дюймовый TFT-экран с HD-разрешением и 2/16 ГБ памяти.

Слева J3 2016 года, а справа J3 2017 года, он стал красивее.

Сюда бы ещё сканер отпечатков, но это уже функция более дорогих моделей по мнению маркетологов Samsung. Обзор устройства скоро будет на сайте, расскажу о нём подробнее. По первым впечатлениям — девайс удался.

Сколько стоит: от 10 до 14 тысяч на Яндекс.Маркете

Почему нужно купить: младший Galaxy хорош собой и вообще это Samsung, уважаемый бренд

Sony Xperia E5

Сонибои и сонигёрлы, есть бюджетная Sony и для вас — это Xperia E5. На фоне навороченных китайских конкурентов телефон смотрится скромно, оглашу характеристики. Экран 5 дюймов, HD-разрешение, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, процессор MediaTek MT6735, присутствует слот под карту памяти и NFC, вот это хорошо.

Батарейка на 2300 мАч — не самый долгоиграющий смартфон. Дизайн, на мой взгляд, простоват. Узнать, что это Sony можно и по надписи на корпусе, но хотелось бы излишеств. Впрочем, какие уж тут фантазии в бюджетном ценовом диапазоне. Но с другой стороны, китайцы же стараются, металл добавляют, интересные формы придумывают.

Сколько стоит: от 8 до 15 тысяч на Яндекс.Маркете.

Почему нужно купить: из любви к Sony

Xiaomi Redmi 4X

В этот бюджет укладывается куча телефонов Xiaomi, но в поборку включу 2 модели, иначе текст будет бесконечным. Начну с Xiaomi Redmi 4X с 32 ГБ памяти. Телефон хорош во всех отношениях. Ладный металлический корпус, удобные размеры, качественный 5-дюймовый HD-экран, хорошая 13-мегапиксельная камера, две SIM-карты, ИК-порт.

Начинка вкусная — процессор Qualcomm 435, 3/32 ГБ памяти, вместо второй SIM-ки можно и карточку памяти воткнуть. Батарейка на 4100 мАч — гарантия того, что смартфон будет работать долго.

Сколько стоит: от 8 до 14 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. Купить в Biggeek.ru.

Почему нужно купить: просто лучший из маленьких и бюджетных

Xiaomi Redmi Note 4X

Смартфон бывает в разных модификациях, в наш бюджет укладывается версия с 3/32 ГБ памяти, универсальный вариант. Экран уже 5,5 дюймов и Full HD разрешение, процессор Qualcomm 625, аккумулятор на 4100 мАч, слот под карту памяти, металлический корпус, сканер отпечатков, что ещё хотеть. Любимый смартфон школьников, студентов и рачительных людей.

Сколько стоит: от 9 до 15 тысяч рублей на Яндекс.Маркете. Купить в Biggeek.ru.

Почему нужно купить: попробуй подобрать альтернативу, годный девайс

ZTE Blade V7 Lite

Телефон не тестировал, но по характеристикам он понравился. У него металлический корпус, сканер отпечатков, две камеры на 8 и 13 мегапикселей, 5-дюймовый HD-экран, 2/16 ГБ памяти, процессор MediaTek MT6735P, 2 слота для SIM-карт и аккумулятор на 2500 мАч. Всё, что надо и недорого, больше про него ничего сказать не могу.

Сколько стоит: от 8 до 11 тысяч рублей на Яндекс.Маркете.

Почему нужно купить: простой, недорогой, практичный

Итоги

Так какой же из телефонов выбрать? Я бы смотрел в сторону могучей китайской кучки: Meizu, Honor и Xiaomi, они научились делать недорого и хорошо. Но в то же время можно не зацикливаться на одних и тех же устройствах, для этого я и сделал подборку чтобы показать положение вещей.

Радует, что как минимум получаем 2/16 ГБ памяти, в редких случаях будет 1,5 ГБ оперативки, этим грешат именитые бренды вроде Samsung и Sony, экономят на всём. Можно найти модель с NFC и сканером отпечатков, выбрать телефон с большой батарейкой, но собрать все «хотелки» вместе довольно сложно. Ну или увеличивать бюджет и смотреть в сторону моделей более высокой категории, но это уже другая история.

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

Источник