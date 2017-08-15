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Новый портативный SSD T5 от Samsung является быстрым и относительно доступным

15.08.2017 20:21 18

Новый портативный SSD T5 от Samsung является быстрым и относительно доступным

Сейчас золотой век портативных SSD. Сами диски становятся все быстрее и дешевле, и большинство новых компьютеров в наши дни имеют быстрые соединения USB 3.1, чтобы в полной мере использовать скорость. Новый портативный SSD T5 от Samsung имеет скорость до 540 Мбит / с и включает кабель USB-C на USB-C, а также кабель USB-C на USB-A для обратной совместимости. Это скорость наравне с настольными SATA-накопителями Samsung, хотя они все еще немного медленнее, чем диск M.2.

Если вы не видели ни одного из этих последних портативных твердотельных накопителей, следует отметить, что они намного меньше стандартного 2,5-дюймового портативного жесткого диска - T5 имеет размер визитной карточки и весит 51 грамм. Он также имеет 256-битное аппаратное шифрование AES, если вас беспокоит безопасность и поставляется с трехлетней гарантией.

Samsung предложит диск в четырех размерах и двух цветах: 250 ГБ и 500 ГБ в «Alluring Blue» и 1 ТБ и 2 ТБ в «Deep Black». Как и в случае с любым SSD, цена поднимается для более высоких мощностей - привод 2TB начинается с 799,99 $. Но вступительная цена не так уж плоха: вы можете получить модель 250 ГБ за $ 129.99. Для сравнения, более медленная модель 256 Гб Western Digital составляет всего 99,99 доллара.

Новый портативный SSD T5 от Samsung является быстрым и относительно доступным
Новый портативный SSD T5 от Samsung является быстрым и относительно доступным
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