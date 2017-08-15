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Первый ноутбук Asus с Windows 10 S теперь доступен

15.08.2017 20:34 6

Первый ноутбук Asus с Windows 10 S теперь доступен

Спустя три месяца после запуска Windows 10 S компания Asus запускает свой первый ноутбук с ограниченной версией ОС Microsoft. Компьютер называется VivoBook W202 и это относительно дешевый ноутбук, предназначенный для использования в школах. Он продается за 279 долларов и будет доступен уже сегодня.

Характеристики здесь довольно простые, ведь предназначены для работы студентов или преподавателей. Ноутбук имеет процессор Intel Celeron N3350 с тактовой частотой 1,1 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ памяти и 0,3-мегапиксельную веб-камеру. Есть 11,6-дюймовый дисплей с разрешением 1366 x 768, а экран может откинуться на 180 градусов.

В нем также присутствует большое количество портов: порт HDMI, слот для SD-карт, разъем для наушников, два порта USB 3.0. Asus оценивает автономную работу в 11 часов.

Ноутбук выполнен в прочной конструкции, способный выдержать падения, удары, капли воды- по крайней мере все те случаи, которые могут встретиться в школе. Ноутбук также имеет водостойкую клавиатуру.

Конечно, главная особенность здесь заключается в том, что этот ноутбук работает под Windows 10 S, а не с полной Windows 10, что якобы делает машину немного дешевле. В отличие от полной Windows 10, эта версия ограничена установкой приложений, которые поступают из Windows Store, что позволяет Microsoft защищать, проверять и зарабатывать деньги.

Asus объявила еще в мае, что будет делать дешевый учебный ноутбук с новой ОС. Dell, HP, Samsung и другие пообещали подобные машины на Windows 10 S тоже.

В следующем месяце Asus планирует запустить немного более дорогую версию W202, работающую под Windows 10 Home, за 299 долларов.

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