По данным VentureBeat, Samsung планирует обнародовать новый фитнес-браслет Gear Fit2 Pro на мероприятии компании Unpacked 23 августа. Последний фитнес-трекер добавил погружение под воду на 50 метров, а также возможность синхронизации с приложением Speedo On, которое позволяет вам плавать с ним и отслеживать время круга. Нынешний браслет Samsung Gear Fit2 не погружается под воду, так что это определенная победная точка. Существует также функция воспроизведения музыки, которая позволяет воспроизводить дорожки Spotify в автономном режиме, а также функции GPS.

Подробная информация о новом Gear Fit2 Pro была опубликована Эваном Блассом. Gear Fit2 Pro будет совместим с операционными системами iOS и Android. К тому же гаджет включает в себя премиальную подписку на цифровую фитнес-платформу Under Armor. Застежка также была обновлена ​​до более функционального стиля часов.

Пока нет информации о том, когда выйдет Gear Fit2 Pro или сколько это будет стоить. В дополнение к этой новой смарт-группе мы ожидаем увидеть Galaxy Note 8 и новую гарнитуру GearVR на мероприятии Samsung на следующей неделе.