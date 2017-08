Летом начались продажи Xiaomi Mi6, флагман у Xiaomi в этом году однозначно удался, его не хвалил только ленивый. Обзор этого устройства мы уже делали, решили написать о Xiaomi в другом ключе, сравнить его с другим достойным китайским смартфоном – Meizu Pro 6 Plus.

Кстати, недавно Meizu презентовала новые Pro 7 и Pro 7 Plus, так что позднее будет и новое сравнение. Ну а пока перейдём к изучению того, что уже есть на руках.

Дизайн: Xiaomi красивый, а Meizu удобный

Как хорошо, когда телефоны не похожи друг на друга, они полная противоположность. По нынешним меркам, когда выпускают одни клоны – это счастье. Meizu Pro 6 Plus — крупный смартфон с металлическим корпусом, где проходят тонкие полоски антенн.

Xiaomi Mi6 – находка для фанатов телефонов небольших размеров. Он компактный и небольшой, сравним по размерам с iPhone 7. Правда, блестящий корпус у Mi6 царапается с устрашающей скоростью, на глянце остаются следы и отпечатки, так что если беспокоитесь на этот счёт, обязательно покупайте чехол и прячьте красоту. Или используйте комплектный, Xiaomi не стала жадничать и положила простенький аксессуар в коробку с телефоном.

После скользкого айфона в цвете Jet Black меня уже сложно чем-то удивить, вот и с Xiaomi и Meizu не возникло сложностей. Хотя по эргономике мне больше понравился Meizu Pro 6 Plus. У него плоские бортики, алюминиевый корпус не такой скользкий, да и развесовка у телефона лучше. Xiaomi не такой гармоничный: у него центр тяжести сдвинут в верхнюю часть, поэтому приходится аккуратно держать его в ладони, когда набираешь тексты.

Кстати, весит Mi6 больше, чем Pro 6 Plus, тяжеловат стеклянный корпус. В отличие от многих бюджетных Xiaomi у топового Mi6 сканер отпечатков расположен под экраном, как и у Meizu Pro 6 Plus, нажимать на него удобно. Срабатывают датчики быстро, на мой взгляд, работают они одинаково хорошо в обоих телефонах.

Кое-где пишут, что у Xiaomi Mi6 защита от воды уровня IP67, как у iPhone 7, но не верьте. Проверка обойдётся дорого – телефон погибнет после купания, эксперимент проводить не стоит.

Какой красивее? Мне очень понравился Xiaomi Mi6 в синем цвете, смотрится глянец роскошно, а у Meizu более привычные расцветки, да и по материалам он более практичный. Поэтому если хочется красоты и оригинальности – смотрите в сторону Xiaomi, если хочется и симпатичный дизайн, и не париться насчёт сохранности корпуса, тогда выбирайте Meizu.

Экран: большой у Meizu, у Xiaomi поменьше

У Meizu стоит Super AMOLED с 5,7-дюймовой диагональю и разрешением 1440 х 2560 точек. У Xiaomi Mi 6 характеристики попроще, у него IPS, диагональ 5,15 дюйма и разрешение 1080 х 1920 точек. По цветопередаче экраны отличаются — у Meizu изображение настроено в холодных тонах, у Xiaomi оттенки теплее, плюс больше запас по яркости.

Ещё у Meizu выше плотность точек, то есть изображение должно быть более чётким, гладким и красивым, но на практике я существенной разницы на фоне Mi6 не заметил. Просто два отличных экрана. Жаль, что в Meizu нет настроек цветовых профилей, как в Samsung, чтобы убавить насыщенность и сделать изображение чуть более реалистичным. С другой стороны, людям нравятся приукрашенные картинки, вот и стараются китайцы.

Железо: у Xiaomi топовое железо этого года, у Meizu мощный прошлогодний процессор

Meizu Pro 6 Plus появился намного раньше, чем Mi6, поэтому у него стоит процессор Samsung Exynos 8890 – как у Galaxy S7 и 4/64 ГБ памяти. У Xiaomi Mi6 тоже топовый чип, но это Qualcomm Snapdragon 835 и 6/64 ГБ памяти. По бенчмаркам Xiaomi круче, тут и доказывать нечего, всё видно на графиках.

Софт: разные китайские хитрости

Какая оболочка лучше, Flyme или MIUI? Тут исключительно вопрос вкуса. Meizu, например, поставляет смартфоны в Россию без Google-сервисов, так что если переживаете, что «большой брат» следит за вами, можете пользоваться телефоном без стандартного пакета программ Google. Для установки приложений используется собственный магазин приложений от Meizu под названием App Store. Ну а если хотите всё-таки получить доступ к Google-аккаунту, тогда и его можно получить, скачав программку для установки всего необходимого прямо из этого App Store.

У Xiaomi Mi6 все сервисы Google уже забиты в прошивку, по крайней мере, в том образце, что был у меня. В плане возможностей оболочек плюс-минус одинаково, темы оформления работают в обоих смартфонах, проблемы с уведомлениями тоже никак не решат, они то приходят, то нет.

На стороне Meizu возможность «рутануть» смартфон, не лишаясь гарантии. Зачем root-права? Улучшить телефон, это же конструктор для взрослых, кто в детстве так и не наигрался в LEGO.

Камера: навороченная оптика Xiaomi против классики у Meizu

Meizu получил 12-мегапиксельную камеру с оптической стабилизацией – фотографирует телефон днём прилично, вечером уже не так хорошо, уступая конкурентам вроде Galaxy S7. Meizu регулярно допиливает прошивку, улучшая работу камеры, надеюсь, что и в будущих обновлениях софта продолжат это занятие.

Xiaomi на его фоне смотрится интереснее, поскольку у него модная система из двух модулей по 12 мегапикселей. Это значит, что получаем 2-кратный оптический зум без потери в качестве и эффектный портретный режим. Проще говоря, камера на уровне iPhone 7 Plus, только по более привлекательной цене.

Возможно, эксперты-фотографы найдут, до чего докопаться в камере Xiaomi, но мне она очень понравилась. Цвета яркие, сочные, портреты красивые, по вечерам телефон снимает лучше, чем Meizu.

Примеры съёмки на Meizu Pro 6 Plus.

Примеры съёмки на Xiaomi Mi6.

Звук: Meizu для меломанов, а Xiaomi экспериментирует

Если фанатеете от качественного звука, берите Meizu Pro 6 Plus. Он как минимум удобнее тем, что к нему можно подключить обычные проводные наушники через 3,5-мм порт. У Xiaomi Mi6 такого разъёма нет, поэтому нужно доставать переходник. Либо искать наушники с USB-C, либо переходить на Bluetooth-гарнитуры.

У Meizu отдельный усилитель и многолетняя работа над аудио. Xiaomi по этой части заморачиваться не стала – полностью противоположный подход. У Meizu Pro 6 Plus по этой части дела лучше, давно я не слушал музыку на телефоне с таким удовольствием, он играет отлично, сидишь и перезапускаешь старые треки по-новой, если ещё и наушники достойные подключить.

Зато у Xiaomi стерео динамики, когда смотрите видео, звук идёт одновременно из разговорного динамика над экраном и отверстий на нижнем торце. Но качество звука – не ахти, колонку он не заменит, так что Meizu с его моно-динамиком тоже хорош.

Связь: по 2 SIM-карты и не только

Оба смартфона с двумя слотами для SIM-карт, NFC в Xiaomi в теории должен работать с Android Pay, на практике у меня платежи почему-то не заработали. У Meizu NFC тоже есть, но модуль заточен под Meizu Pay, а эта система в России не активна.

У Xiaomi стоит более современная версия Bluetooth 5.0, тогда как у Meizu Bluetooth версии 4.2. Чем хороша 5-я версия? Больше радиус действия, он увеличился в 4 раза, выросла скорость передачи данных в 2 раза, снизился расход энергии в 2 раза. На практике я особой разницы во времени работы не ощутил, видимо, для этого нужны уже более точные и специальные измерения.

Время работы: на равных правах

Батарейки почти одинаковой ёмкости: 3400 мАч у Meizu и 3350 мАч у Xiaomi Mi6. Оба смартфона поддерживают функцию быстрой зарядки, оба заряжаются от кабеля USB Type-C. Наворотов вроде беспроводной зарядки нет, ну и ладно.

Главный вопрос: кто живёт дольше от одной зарядки? Смотря, как пользоваться, потому что при активной нагрузке оба телефона садятся уже к раннему вечеру. Да, можно поиграть с энергосберегающими функциями, вручную выгрузить из памяти приложения, если телефон вдруг слишком быстро разряжается. Но чудес ждать не стоит, 3-4 часа активного экрана в московских сетях – обычный результат, победителя тут нет.

Причём бывало, что внезапно начинался жор заряда в фоне то на одном телефоне, то на другом. Перезагрузишь – всё приходит в норму, потом вдруг начинается фоновый разряд аккумулятора. Остаётся только развести руками и надеяться, что прошивки всё исправят.

Цена: экономьте и покупайте китайское

Смартфоны можно купить как в официальной рознице, так и заказать напрямую из Китая, нужна ли гарантия или нет — решайте сами. Xiaomi Mi6 6/64 ГБ в официальной рознице стоит 28 990 рублей, самая дорогая версия Mi6 6/128 с керамическим корпусом стоит 38 990 рублей. Meizu Pro 6 Plus 4/64 ГБ в официальной рознице стоит 29 990 рублей, версия с 6/128 ГБ – 32 990 рублей.

На Яндекс.Маркете цены начинаются с 26 тысяч рублей на Mi6 6/64 ГБ, а Meizu Pro 6 Plus 4/64 ГБ там же стоит от 23,5 тысяч рублей.

Итоги

Почему заслуживает внимания Xiaomi Mi6? У него удобные и практичные размеры, очень мощная начинка, отличная камера.

Чем хорош Meizu Pro 6 Plus? Он радует большим экраном, более продуманной эргономикой, у него лучше звук, вообще больше внимания уделено музыкальной составляющей.

Поэтому вам нужно решить, какие параметры критичнее и важнее, сделать свой выбор. Я думаю, что в этом сравнении победителем вышел всё-таки Xiaomi Mi6, он появился позднее, Xiaomi смогла засунуть в него всё лучшее из того, что есть на рынке и сделала это хорошо.

Предугадывая вопрос «А почему не сравнили Meizu Pro 7 Plus и Xiaomi Mi 6», я скажу, что нового Meizu у меня пока нет. Как появится – сделаю ещё один материал, посмотрим, что изменилось за год, как минимум интересно проверить работу двойной камеры, Meizu теперь тоже есть что противопоставить Xiaomi.

Спасибо самому дружелюбному магазину Biggeek.ru за предоставленный на тестирование Xiaomi Mi6!

