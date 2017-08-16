Motorola думает о дне, когда телефоны сами смогут исцелять свои собственные трещины. В опубликованном сегодня патенте объясняется, как телефон может идентифицировать трещины на своем сенсорном экране, а затем применять тепло в этом районе, чтобы слегка восстановить повреждение. Процесс опирается на «полимер с памятью формы», материал, который, по-видимому, может деформироваться, а затем восстанавливаться посредством термического циклирования. Термический цикл приводит к быстрому изменению температуры материала.

Этот материал можно использовать на жидкокристаллическом или светодиодном дисплее с емкостным сенсорным экраном. Хотя телефон может нагревать полимер, чтобы восстановить его, также возможно использовать тепло тела пользователя.

Хотя это звучит как святой грааль телефонных дисплеев, но кажется, что мы не увидим его в реальных телефонах в ближайшее время. Полимер выглядит немного дешевым, в отличие от стеклянных дисплеев, хотя, возможно, для этой исцеляющей цели отлично подойдут устройства или гаджеты для детей.