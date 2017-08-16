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Инженер создал джойстик, позволяющий играть одноруким геймерам в Zelda

16.08.2017 21:34 9

Инженер создал джойстик, позволяющий играть одноруким геймерам в Zelda

Универсальность коммутатора Nintendo и его контроллеров Joy-Con - одна из самых сильных сторон консоли. Инженер по имени Хулио Васкес развил эту идею еще дальше, чтобы создать 3D-отпечаток адаптера Joy-Con, который позволяет игрокам с ограниченными возможностями играть только одной рукой. Эту разработку впервые осветил Eurogamer.

Васкес разработал адаптеры для своего друга Рами Вехба, который потерял способность контролировать свою правую руку при церебрально-сосудистой болезни, но все же хотел быть в состоянии сыграть в игру «Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы». Васкес разработал две конструкции для контроллеров Joy-Con. Один из них напоминает захват Joy-Con от Nintendo, но он соединяет половинки контроллера вместе, чтобы облегчить доступ к другой стороне. Он также добавил два дополнительных бампера для боковых кнопок. Другой - это слот-адаптер, который использует модульную природу контроллеров, чтобы поместить две части под прямым углом друг к другу.

В сочетании с элементами управления движением на коммутаторе и некоторой практикой, по-видимому, адаптеры хорошо работают для игры Zelda. Васкес предоставил файлы для обеих версий, доступных на Thingverse, где вы можете распечатать один для себя или заказать предварительную копию.

Инженер создал джойстик, позволяющий играть одноруким геймерам в Zelda
Инженер создал джойстик, позволяющий играть одноруким геймерам в Zelda
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