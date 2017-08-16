Универсальность коммутатора Nintendo и его контроллеров Joy-Con - одна из самых сильных сторон консоли. Инженер по имени Хулио Васкес развил эту идею еще дальше, чтобы создать 3D-отпечаток адаптера Joy-Con, который позволяет игрокам с ограниченными возможностями играть только одной рукой. Эту разработку впервые осветил Eurogamer.

Васкес разработал адаптеры для своего друга Рами Вехба, который потерял способность контролировать свою правую руку при церебрально-сосудистой болезни, но все же хотел быть в состоянии сыграть в игру «Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы». Васкес разработал две конструкции для контроллеров Joy-Con. Один из них напоминает захват Joy-Con от Nintendo, но он соединяет половинки контроллера вместе, чтобы облегчить доступ к другой стороне. Он также добавил два дополнительных бампера для боковых кнопок. Другой - это слот-адаптер, который использует модульную природу контроллеров, чтобы поместить две части под прямым углом друг к другу.

В сочетании с элементами управления движением на коммутаторе и некоторой практикой, по-видимому, адаптеры хорошо работают для игры Zelda. Васкес предоставил файлы для обеих версий, доступных на Thingverse, где вы можете распечатать один для себя или заказать предварительную копию.