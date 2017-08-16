Согласно данным The Wall Street Journal, Apple будет инвестировать около $ 1 миллиарда в приобретение и создание оригинальных телешоу в течение следующего года. Инвестиции могут привести к 10 новым шоу, сообщил источник в издательстве, и iPhone-производитель надеется соответствовать высококачественной продукции канала HBO.

Рынок такого контента уже переполнен, и как традиционные вещатели, так и новые СМИ борются за выгодные сделки за оригинальные хиты. Ранее Apple занималась арендой телевизионных шоу и фильмов через iTunes, но этот бизнес был поврежден ростом абонентских услуг. По оценкам, доля компании на рынке проката и продажи фильмов снизилась с 51 процентов в 2012 году до менее 34 процентов в последнее время.

Бюджет Apple выглядит большим, но это всего лишь малая часть. В прошлом году HBO потратил около двух миллиардов долларов на контент, в то время как Amazon потратил около одного миллиарда долларов в 2013 году, через год после того, как он перешел в оригинальное программирование. Согласно прогнозу The Wall Street Journal, Netflix в 2017 году потратит больше шести миллиардов долларов. Создание оригинального шоу стоит дорого, а шестой сезон Game of Thrones, по имеющимся сообщениям, стоит около десяти миллионов долларов за эпизод. Комедии намного дешевле, стоимость около двух миллионов долларов за эпизод, в то время как драма может нести плату в размере пяти миллионов долларов за эпизод.

Apple уже выпускает оригинальный контент, в том числе реалити-шоу Planet of Apps и Carpool Karaoke, но они не так хорошо приняты. Тем не менее, инвестиции в первоначальное содержание в размере одного миллиарда являются разумными. Успех Netflix отчасти зависит от популярности популярных шоу, таких как House of Cards, и если Apple сможет произвести хит, это может сыграть решающую роль в создании своего имени в онлайн-потоке. Компания даже брала пару руководителей из Sony в последнее время, чтобы выследить себе многообещающие шоу.