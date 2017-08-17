Samsung ускорил шаги между прослушиванием хорошей песни, которая вам понравилась при просмотре телевизора, но вы не узнаете ее, и поиском через смартфон, чтобы идентифицировать ее с Shazam, Siri или Google Assistant. Это может занять несколько секунд - если ваш телефон находится поблизости. Таким образом, чтобы оптимизировать ситуацию, компания добавила Shazam прямо в свой Smart Hub на телевизорах Samsung 2017 года.

Вы можете активировать его, выбрав значок «Shazam» в Smart Hub, чтобы получить информацию о том, что именно играет в этот момент. Также есть возможность использовать голосовую функцию телевизионного пульта Samsung, чтобы спросить: «Какая это песня?». Shazam может идентифицировать музыку как из прямого ТВ, так и контента, воспроизводящегося соединениями HDMI, такие как проигрыватели Blu-ray и потоковые устройства. Что касается того, почему это доступно только для абсолютно последней линии Samsung TV, хорошего ответа нет.