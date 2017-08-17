Microsoft тестирует свой новый мобильный интерфейс Skype на рабочем столе для предварительного просмотра коммуникационного приложения компании. Новый радикальный мобильный дизайн для телефонов дебютировал еще в июне и прием не был положительным. Несмотря на это, Microsoft хочет попробовать новый дизайн на рабочем столе. «Это еще не завершено, и нам нужны ваши отзывы», - говорит пресс-секретарь Skype.

Новый Skype Preview предназначен для использования большего пространства экрана на настольном ПК, и Microsoft изменила групповые чаты, чтобы упростить обмен фотографиями или совместное использование экрана во время вызовов. Есть даже новые @ упоминания, реакции сообщений и панель уведомлений для проверки упоминаний и реакций в разговорах. Если вы ищете общие ссылки, документы или фотографии в разговоре, тогда Microsoft также добавила галерею, чтобы сделать их более удобными для поиска.

Если вы используете приложение предварительного просмотра Skype на рабочих столах Windows (а не в новом приложении Store), то эти изменения начнут появляться сегодня, или вы можете скачать тестовое приложение здесь. Microsoft, похоже, пока не тестирует эти новые изменения для своего приложения Skype для Windows 10. Для всех остальных Microsoft в ближайшее время начнет распространять ее в более широком масштабе после завершения обратной связи и предварительного просмотра.