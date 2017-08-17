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Asus Zenfone 4 предлагает двойные камеры на пяти телефонах

17.08.2017 21:40 6

Asus Zenfone 4 предлагает двойные камеры на пяти телефонах

Asus представила новые телефоны со своей линейки Zenfone 4: ZenFone 4, ZenFone Max, ZenFone 4 Max Pro, ZenFone 4 Selfie и ZenFone 4 Selfie Pro. Модели и их характеристики просочились в интернет на прошлой неделе. ZenFone 4 и ZenFone 4 Max оснащены задними двойными камерами, в то время как модели Selfie имеют передние двойные камеры, которые снимают фотографии с углом 120 градусов.

Различия между телефонами состоят в том, для чего вы хотели бы использовать их. Модели Selfie были сделаны для лучшего фотографирования лица, поэтому передняя камера имеет огромную 20-мегапиксельную или 24-мегапиксельную камеру. Версия Selfie Pro может снимать видео с разрешением 4 К от фронтального шутера.

Между тем, ZenFone Max может похвастаться огромным временем автономной работы, при этом Asus обещает 37,6 часов в режиме разговора 3G и 32,5 часа Wi-Fi-просмотров. Аккумулятор ZenFone Max имеет мощность 5 000 мАч, а также работает в качестве банка мощности для зарядки других устройств. Наконец, ZenFone 4 и ZenFone 4 Max Pro оснащены 12 Мп и 16 Мп камерами. Модель Max Pro также имеет батарею емкостью 5000 мАч. Операционная система Android 7.1.1 Nougat, а цена будет начинаться от $ 279 для моделей Selfie и $ 399 для флагмана.

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