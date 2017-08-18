Справка о несудимости - это документ, который подтверждает факт отсутствия судимости у лица, а также подтверждение того, что лицо не находится в розыске. Получение данной справки является обыденным делом, но и здесь может возникнуть ряд проблем, о которым мы поговорим: первым аспектом является то, что справка такого рода выдается только в будние дни, то есть получить документ в праздничные или выходные дни не представится возможным. Также, при получении справки необходимо иметь при себе паспорт и его ксерокопию. Если ксерокопия отсутствует, то придется искать место в котором ее сделают, так как не все организации делают ксерокопию на месте. Последней проблемой является то, что при оформлении документов, сама справка будет готово в течение 30 календарных дней, а до этого времени выдается лишь корешок о заказе данной справки.

Случаи, в которых может понадобится справка о несудимости

Причин, по которым может понадобится оформить справку о несудимости довольно много. Одним из таких аспектов является устройство на работу, как внутри государства, так и за рубежом. Также, справка может понадобиться при оформлении выезда за границу или восстановлении паспорта при его утере. Немаловажной причиной является оформление гражданства, либо вид на жительство, а также работа с психотропными и наркотическими веществами.

Получение справки о несудимости у специалистов

Удобнее всего при том, как получить справку о несудимости, воспользоваться услугами частных фирм, которые подготовят документ в течение двух недель. Также, специалисты собственноручно заполнят все необходимые документы, путем электронного обращения, то есть без присутствия самого клиента. Помимо этого, для клиента будет подготовлена справка на иностранном языке для предоставления ее в другое государство. Таким образом, при обращении к специалистам мы получаем множество плюсов. Среди минусов можно отметить то, что не все клиенты доверяют электронному обращению и предоставлению личных сведений. Также, иногда компании просят доплатить клиента за ускоренные сроки выполнения справки уже по факту, хотя заранее нюанс не обговаривался.

Выгода обращения клиента в компанию специалистов

При обращении в компанию, например Jur Klee, клиент получает несомненную выгоду при условиях: