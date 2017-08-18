Любая современная компания должна использовать интернет-маркетинг, чтобы привлечь целевую аудиторию. Как и любой другой вид рекламы, интернет-продвижение требует денег. И чем больше у вас конкурентов, тем сложнее их опередить. Поэтому продвижение сайта в Краснодаре обходится недешево — местные компании уже давно осваивают digital-технологии. И чтобы составить им конкуренцию, нужно потратить определенную сумму денег. Какую именно — зависит от многих факторов.

От чего зависит бюджет SEO-продвижения?

Может показаться, что интернет-маркетинг намного дешевле традиционной рекламы. Когда-то так и было, потому что конкуренция в сети была крайне низкой. Краснодарский бизнес только начинал использовать цифровые технологии, поэтому выделиться на фоне конкурентов было сравнительно легко. Сегодня практически любая компания представлена в Интернете. И обойтись малыми тратами уже не получится. Не важно, о каких инструментах идет речь — SEO, SMM или контекстная реклама. Все они требуют финансовых вливаний.

SEO — один из самых эффективных способов продвижения. И один из самых дорогих, потому что он приносит результат далеко не сразу. Иногда на попадание в десятку поисковой выдачи уходит больше года. Эти сроки также зависят от уровня конкуренции. Чем быстрее вы хотите получить результат, тем выше должен быть бюджет. И нужно понимать, что скоростное SEO за 3 месяца не принесет вам ничего, кроме проблем. Это долгосрочный инструмент. Но в перспективе его результативность очень высока.

Работы по SEO-продвижению включают в себя:

Внутреннюю оптимизацию сайта;

Составление семантического ядра;

Написание и размещение статей на сторонних ресурсах (наращивание ссылочной массы);

Подбор ключевых запросов, постоянный мониторинг и анализ результатов;

Техническую доработку сайта;

И многое другое.

За всё это должен отвечать не один человек, а целая команда специалистов. И они должны работать согласованно, поскольку SEO — это комплексный инструмент. Он включает всестороннюю работу над сайтом. Нельзя просто закупать ссылки — это уже давно не работает, а Google и Яндекс за такое блокируют. Нет смысла продвигать плохой сайт. Для начала нужно доработать его дизайн, сделать ресурс полезным для пользователей — только тогда SEO принесет желаемый результат. Соответственно, чем больше работ потребуется, тем сложнее и дороже продвижение. Но результат определенно стоит затраченных средств.

Продвижение сайта в Краснодаре

Работа над SEO-продвижением начинается с анализа и составления стратегии. Более того, эта стратегия постоянно корректируется. Интернет-маркетинг — это непрерывный процесс, который должен совершенствоваться и подстраиваться под регулярные изменения. Поэтому для эффективного продвижения нужно выбрать надежное digital-агентство, с которым вы будете работать на постоянной основе. Orange Marketing предлагает комплексное продвижение сайта в Краснодаре (или по другим городам РФ, в зависимости от регионов продаж). Компания входит в ТОП лучших агентств Краснодарского края по версии CMS Magazine.