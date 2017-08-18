Пятница, 18 Августа

Это LG V30 – серьёзный конкурент для Note 8

18.08.2017 11:26 27

Кажется, LG удалось сделать действительно красивый смартфон. До этого всё было довольно сумбурно с точки зрения «красоты». Даже LG G6, смартфон, который мы считаем практичным решением, по внешнему виду немного недотянули. Тему с новым безрамочным экраном и соотношением сторон «не как у всех» вроде подхватили, но на фоне Samsung Galaxy S8, дизайн G6 – «так себе».

LG V30
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— Evan Blass (@evleaks) August 16, 2017

Эван Бласс, он же «ивликс», опубликовал фото LG V30 во всей красе, и, как подшучивают западные журналисты, похоже, у LG G6 и Samsung Galaxy S8 была тайная близость, а V30 – это их ребёнок.

Что мы знаем о новом LG V30:

  • у него будет 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD,
  • Snapdragon 835, 4/6 ГБ оперативной памяти,
  • аккумулятор 3200 мАч и 64/128 ГБ памяти

Смартфон получит навороченный ЦАП, LG заменит дополнительный экран, вспомните про LG V20, плавающей панелью инструментов.

Такие смартфоны, как V30 всё ещё вселяют надежду на то, что LG не сдаётся, и это круто. Вы заметили, какая весёлая осень и зима нас ожидают? Столько крутых смартфонов ещё не выпускали: LG V30, Galaxy Note 8, новые iPhone, Pixel 2, Essential Phone, Nokia 8, и всякие Meizu. А кто-то говорит, что смартфоны уже не интересны…

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