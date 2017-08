Кажется, LG удалось сделать действительно красивый смартфон. До этого всё было довольно сумбурно с точки зрения «красоты». Даже LG G6, смартфон, который мы считаем практичным решением, по внешнему виду немного недотянули. Тему с новым безрамочным экраном и соотношением сторон «не как у всех» вроде подхватили, но на фоне Samsung Galaxy S8, дизайн G6 – «так себе».

LG V30

pic.twitter.com/NxAuLgrpE5

— Evan Blass (@evleaks) August 16, 2017