Как часто залипаете в интернете, забыв о домашних и рабочих делах? Часто? Мы окружены технологиями, слишком умными вещами, сервисами, приложениями, а все они стараются увлечь и захватить как больше моего и вашего внимания. Вовлечённость аудитории — главный показатель успеха. Дети не могут оторваться от планшетов и смартфонов, развлекаясь играми, родители сидят в соцсетях и на YouTube, просматривая бесконечные ролики-подборки с котиками, авариями или нелепыми ситуациями. И только учёные стараются удержаться от соблазнов и занимаются исследованиями. В очередной раз они заявили о том, что мы слишком часто погружаемся в виртуальную среду, мы чаще проверяем почту или сообщения в мессенджерах, чем вживую общаемся с людьми.

Да, от всего этого можно отказаться в теории, но не все могут себе это позволить. Например, работая в удалённом или даже офисном режиме, люди все равно вынуждены читать сообщения в Facebook или Telegram, оставаясь на связи практически весь день, делая лишь перерывы на сон. Но просыпаешься не от пения птиц, а от гудения вибромоторчика умных часов или браслета на руке — труба зовёт, пора работать.

Хорошим тоном делового этикета стал беззвучный режим на смартфонах, во время обеденных перерывов люди откладывают телефоны в сторону экранами вниз, стараясь общаться вживую. Чем-то напоминает поведение школьников, когда новенький приходит в класс и пытается завести знакомства. Когда телефон в руке — он работает как щит Капитана Америка, как невидимый барьер останавливает окружающих от вопросов. Не видите, что человек занят, он же усердно листает ленту в Instagram во время обеда, наслаждаясь видом загорелых пяток на фоне моря.

Причём если даже куда-то уехать, будь это отпуск или командировка, люди всё равно стараются быть онлайн. Уже не так дорого сидеть в интернете в роуминге, закупка местных сим-карт стала традицией, ну а Wi-Fi в отеле превращает номер в модный коворкинг. Сколько раз я видел в Facebook сообщения от знакомых с текстами в духе «я не хожу в офис и могу когда угодно уехать отдыхать, главное, чтобы там работал интернет». Люди иронично смотрят на себя со стороны, намекая, что они такие же рабы вещей, как и остальные.

Некоторые экстремалы рискуют и вообще отключают всю технику, переводят телефоны в авиа режим, не проверяют почту, живут неделю-две в тишине и спокойствии, отдыхают и получают удовольствие. Зато потом, возвращаясь к привычной рутине, испытывают шок, увидев тысячи непрочитанных писем и сообщений. И тут даже непонятно, что хуже: постоянно получать уведомления по чуть-чуть или начать разгребать завал одним махом.

Проблема современной сети сервисов в том, что они не успокаиваются и ждут, когда мы вернёмся. Да, можно удалить свой аккаунт, но это крайние меры. Причём зачастую люди всё равно возвращаются обратно через некоторое время. Соцсети как живые организмы — постоянно происходит что-то новое, они не стоят на месте, а наполнены событиями, это манит и начинаешь сожалеть о содеянном, восстанавливаешь учёную запись.

Жизнь-онлайн круто изменила мир. Встаёшь с утра по будильнику, отключаешь его на телефоне, осторожно тыкаешь на иконку Instagram, Twitter или Telegram, ну и всё, пропал на полчаса как минимум. То фоточки листаешь, то в какой-нибудь дискуссии окажешься.

Или другая тема. Проходит какое-нибудь спортивное событие, концерт — все тут же достают телефоны и снимают ролики. Зачем? Себе на память? Эти дерганые видео по 20 секунд с ужасным звуком так и лежат в памяти, занимая место. Вместо того, чтобы потратить эти минуты на то, чтобы посмотреть на происходящее вживую, а не через объектив камеры, люди лишают себя маленьких и простых удовольствий. Живём уже не для себя и семьи, а ради фоловеров. Круто быть знаменитостью, но слава приходит и уходит, а прожитые впечатления в памяти телефона никогда не заменят искренних, настоящих эмоций. Это всё равно, что кататься на горках в VR-шлеме — тошнит и никакого удовольствия. То ли дело поорать, катаясь на самом деле под свист ветра.

Главное, что обратного пути уже нет. Если начал курить — можно бросить. Я не курю, знакомые с большим трудом, но всё-таки бросали это дело. Можно перестать питаться в фастфуде или заставить себя делать зарядку каждое утро, сгоняя жиры. Но тонны информации окружили со всех сторон, каждое приложение хочет получить особое право на уведомления, чтобы дёргать и отвлекать, когда захочется. Даже отключив все уведомления, всё равно в свободное время чаще всего тянет запустить какой-нибудь сервис и провести время так.

Проблему можно решить лишь одним способом — дозированием, ограничить потребление информации. Как это сделать — пока никто не знает. Ставить блокировку по таймеру — слишком сложно, виртуальный мир слишком тесно пересекается с реальным. Сложно, но можно, я верю, что однажды придумают, как разграничить вымышленную среду с настоящей.

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