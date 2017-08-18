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Google Home теперь поддерживает бесплатные учетные записи Spotify

18.08.2017 23:37 3

Google Home теперь поддерживает бесплатные учетные записи Spotify

Google Home теперь может передавать музыку из бесплатных учетных записей Spotify, как это заметила Android Police. Google обещал сделать свой домашний динамик совместимым с большим количеством услуг по воспроизведению музыки и видео в мае, а список включает в себя Deezer, SoundCloud, HBO Now и Hulu; Home уже поддерживает премиальные учетные записи Spotify.

С помощью Home вы можете попросить устройство воспроизвести определенную песню, исполнителя или альбом из свободной учетной записи, чтобы заиграла именно та мелодия, которая вдохновила вас. Если вы запросите список воспроизведения, музыка начнет играть в случайном порядке. В Google говорится, что вы также можете попросить музыку воспроизводиться на основе жанра, настроения, активности или для списков воспроизведения Spotify-curated на бесплатной учетной записи.

Если вы хотите настроить свою бесплатную учетную запись Spotify на домашней странице, откройте приложение Google Home и нажмите «музыка». Чтобы выбрать услугу по умолчанию, нажмите значок радио рядом с нужной услугой. Spotify необходимо связать, поэтому для подключения вашей учетной записи нажмите «линк» и войдите в свою учетную запись Spotify.

Google Home теперь поддерживает бесплатные учетные записи Spotify
Google Home теперь поддерживает бесплатные учетные записи Spotify
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