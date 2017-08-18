Новые фотографии предстоящего телефона Samsung Galaxy Note 8 появились в китайской социальной сети Weibo, как сообщили в BGR. На фотографиях представлено довольно тонкое устройство, чем у его предшественника - по слухам, 8,5 мм, с огромным дисплеем и маленькими рамками напомнило Galaxy Note 7. На задней панели телефона показана двойная камера и датчик отпечатков пальцев.

Там нет видимого S Pen, хотя просочившиеся фотографии показали, что стилус будет поставляться с телефоном в соответствующем цвете. Предыдущие характеристики, которые мы ожидаем увидеть от устройства, включают в себя 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18,5: 9, двумя 12 Мп камерами с задней подсветкой, 6 ГБ ОЗУ с 64 ГБ памяти и возможностью расширения. BGR сообщает, что эти просочившиеся фотографии, похоже, показывают фиктивный телефон, а не функциональный, хотя они дают четкое представление о том, что мы можем ожидать.

Ожидается, что Samsung представит новый Galaxy Note 8 на своем мероприятии Galaxy Unpacked 23 августа.